вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Автомобильные номера с трехзначными кодами появятся по всей России

Они смогут начинаться с любых цифр кроме ноля

0
Новости

Автомобильные номера с трехзначными кодами появятся по всей России Они смогут начинаться с любых цифр кроме ноля

Новости

ГИБДД намерена обязать россиян получать госномера по прописке

Поставить на учет машину с кодом другого региона станет невозможно

6
Новости

ГИБДД намерена обязать россиян получать госномера по прописке Поставить на учет машину с кодом другого региона станет невозможно

Новости

Редизайн автомобильных номеров отложили с января на август

Решение связали с особенностями полицейских закупок

0
Новости

Редизайн автомобильных номеров отложили с января на август Решение связали с особенностями полицейских закупок

Новости

ГИБДД попросила отложить редизайн автомобильных номеров

Новые знаки должны были стать доступны автомобилистам с января 2019 года

0
Новости

ГИБДД попросила отложить редизайн автомобильных номеров Новые знаки должны были стать доступны автомобилистам с января 2019 года

Новости

Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин

При этом инспекция может запрещать эксплуатацию транспортных средств

0
Новости

Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин При этом инспекция может запрещать эксплуатацию транспортных средств

Новости

Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Номерной знак владелец автомобиля сможет получить у изготовителя

0
Новости

Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД Номерной знак владелец автомобиля сможет получить у изготовителя

Новости

В России изменят форму и размер автомобильных номеров

Власти уже начали разработку нового стандарта

0
Новости

В России изменят форму и размер автомобильных номеров Власти уже начали разработку нового стандарта

Новости

В России могут появиться автомобильные номера нового формата

Также обсуждается вопрос о внедрении чипов в номерные знаки

2
Новости

В России могут появиться автомобильные номера нового формата Также обсуждается вопрос о внедрении чипов в номерные знаки

Новости

В Москве начали выдавать автомобильные номера серии «799» вместо «777»

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД

1
Новости

В Москве начали выдавать автомобильные номера серии «799» вместо «777» Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД

Новости

Автовладельцы смогут сами выбирать буквы и цифры на номерах

Зарегистрировать новый автомобиль можно будет прямо в автосалоне

0
Новости

Автовладельцы смогут сами выбирать буквы и цифры на номерах Зарегистрировать новый автомобиль можно будет прямо в автосалоне

Город

Сколько в Москве стоит самый дорогой автомобильный номер

Самый дорогой автомобильный номер в российской столице оценили в несколько миллионов рублей

6
Город

Сколько в Москве стоит самый дорогой автомобильный номер Самый дорогой автомобильный номер в российской столице оценили в несколько миллионов рублей

Транспорт

Угнанные машины будут отслеживать по чипированным номерам

Российские водители обзаведутся «умными» номерами, чтобы автомобили было проще находить в случае угона.

4
Транспорт

Угнанные машины будут отслеживать по чипированным номерам Российские водители обзаведутся «умными» номерами, чтобы автомобили было проще находить в случае угона.

Личный опыт: Как вернуть украденные номера
Личный опыт
Личный опыт: Как вернуть украденные номера10 бутылок пива и команда гастарбайтеров, местные пьяницы и разговоры по душам — The Village узнал о различных способах вернуть украденные номера машины, заплатив или не заплатив денег мошенникам.
45
Личный опыт: Как вернуть украденные номера
Личный опыт

Личный опыт: Как вернуть украденные номера 10 бутылок пива и команда гастарбайтеров, местные пьяницы и разговоры по душам — The Village узнал о различных способах вернуть украденные номера машины, заплатив или не заплатив денег мошенникам.

Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера
Люди в городе
Оправдательный разговор: Почему водители прячут номераThe Village поговорил с водителями, которые закрывают свои номера, чтобы не платить штраф, и узнал, почему они поддерживают введение платной парковки в центре.
227
Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера
Люди в городе

Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера The Village поговорил с водителями, которые закрывают свои номера, чтобы не платить штраф, и узнал, почему они поддерживают введение платной парковки в центре.

Транспорт

Московские автономера начнут с семёрки

Первые цифры кода московских регионов на автомобильных номерах заменят семёркой.

1
Транспорт

Московские автономера начнут с семёрки Первые цифры кода московских регионов на автомобильных номерах заменят семёркой.

Город

Скручивание номеров станет уголовным преступлением

За свинчивание автономеров оштрафуют на 200 000 рублей.

4
Город

Скручивание номеров станет уголовным преступлением За свинчивание автономеров оштрафуют на 200 000 рублей.

Транспорт

Цифры дня: Москве придумали новые автомобильные коды

Номера в ближайшие два года начнут выдавать с новыми кодами московского региона — 277 и 299.

3
Транспорт

Цифры дня: Москве придумали новые автомобильные коды Номера в ближайшие два года начнут выдавать с новыми кодами московского региона — 277 и 299.