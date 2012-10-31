Автомобильные номера с трехзначными кодами появятся по всей России
Они смогут начинаться с любых цифр кроме ноля
Автомобильные номера с трехзначными кодами появятся по всей России Они смогут начинаться с любых цифр кроме ноля
ГИБДД намерена обязать россиян получать госномера по прописке
Поставить на учет машину с кодом другого региона станет невозможно
ГИБДД намерена обязать россиян получать госномера по прописке Поставить на учет машину с кодом другого региона станет невозможно
Редизайн автомобильных номеров отложили с января на август
Решение связали с особенностями полицейских закупок
Редизайн автомобильных номеров отложили с января на август Решение связали с особенностями полицейских закупок
ГИБДД попросила отложить редизайн автомобильных номеров
Новые знаки должны были стать доступны автомобилистам с января 2019 года
ГИБДД попросила отложить редизайн автомобильных номеров Новые знаки должны были стать доступны автомобилистам с января 2019 года
Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин
При этом инспекция может запрещать эксплуатацию транспортных средств
Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин При этом инспекция может запрещать эксплуатацию транспортных средств
Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
Номерной знак владелец автомобиля сможет получить у изготовителя
Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД Номерной знак владелец автомобиля сможет получить у изготовителя
В России изменят форму и размер автомобильных номеров
Власти уже начали разработку нового стандарта
В России изменят форму и размер автомобильных номеров Власти уже начали разработку нового стандарта
В России могут появиться автомобильные номера нового формата
Также обсуждается вопрос о внедрении чипов в номерные знаки
В России могут появиться автомобильные номера нового формата Также обсуждается вопрос о внедрении чипов в номерные знаки
В Москве начали выдавать автомобильные номера серии «799» вместо «777»
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД
В Москве начали выдавать автомобильные номера серии «799» вместо «777» Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД
Автовладельцы смогут сами выбирать буквы и цифры на номерах
Зарегистрировать новый автомобиль можно будет прямо в автосалоне
Автовладельцы смогут сами выбирать буквы и цифры на номерах Зарегистрировать новый автомобиль можно будет прямо в автосалоне
Сколько в Москве стоит самый дорогой автомобильный номер
Самый дорогой автомобильный номер в российской столице оценили в несколько миллионов рублей
Сколько в Москве стоит самый дорогой автомобильный номер Самый дорогой автомобильный номер в российской столице оценили в несколько миллионов рублей
Угнанные машины будут отслеживать по чипированным номерам
Российские водители обзаведутся «умными» номерами, чтобы автомобили было проще находить в случае угона.
Угнанные машины будут отслеживать по чипированным номерам Российские водители обзаведутся «умными» номерами, чтобы автомобили было проще находить в случае угона.
Личный опыт: Как вернуть украденные номера 10 бутылок пива и команда гастарбайтеров, местные пьяницы и разговоры по душам — The Village узнал о различных способах вернуть украденные номера машины, заплатив или не заплатив денег мошенникам.
Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера The Village поговорил с водителями, которые закрывают свои номера, чтобы не платить штраф, и узнал, почему они поддерживают введение платной парковки в центре.
Московские автономера начнут с семёрки
Первые цифры кода московских регионов на автомобильных номерах заменят семёркой.
Московские автономера начнут с семёрки Первые цифры кода московских регионов на автомобильных номерах заменят семёркой.
Скручивание номеров станет уголовным преступлением
За свинчивание автономеров оштрафуют на 200 000 рублей.
Скручивание номеров станет уголовным преступлением За свинчивание автономеров оштрафуют на 200 000 рублей.
Цифры дня: Москве придумали новые автомобильные коды
Номера в ближайшие два года начнут выдавать с новыми кодами московского региона — 277 и 299.