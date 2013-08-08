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Базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе

В компании говорят, что информация на сервере уже устарела

Базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе
В компании говорят, что информация на сервере уже устарела

СМИ связали запрос ФСБ к Telegram с терактом в петербургском метро

Соответствующее расследование провело издание Republic

СМИ связали запрос ФСБ к Telegram с терактом в петербургском метро
Соответствующее расследование провело издание Republic

Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера
Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера The Village поговорил с водителями, которые закрывают свои номера, чтобы не платить штраф, и узнал, почему они поддерживают введение платной парковки в центре.
Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера

Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера
The Village поговорил с водителями, которые закрывают свои номера, чтобы не платить штраф, и узнал, почему они поддерживают введение платной парковки в центре.