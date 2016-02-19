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Город

Gett привезёт петербуржцам книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» за 200 рублей

Услуга начнёт действовать 1 сентября

1
Город

Gett привезёт петербуржцам книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» за 200 рублей Услуга начнёт действовать 1 сентября

«Мефисто Вальс» театра Derevo, Hollywood Undead, новый альбом Кендрика Ламара
Выходные в городе

«Мефисто Вальс» театра Derevo, Hollywood Undead, новый альбом Кендрика ЛамараСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные

Выходные в городе

«Мефисто Вальс» театра Derevo, Hollywood Undead, новый альбом Кендрика Ламара События, сериалы, книги и музыка на выходные

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
Что нового

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Что нового

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе