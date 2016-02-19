Город
Gett привезёт петербуржцам книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» за 200 рублей
Услуга начнёт действовать 1 сентября
Город
Gett привезёт петербуржцам книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» за 200 рублей Услуга начнёт действовать 1 сентября
Выходные в городе
«Мефисто Вальс» театра Derevo, Hollywood Undead, новый альбом Кендрика ЛамараСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные
Выходные в городе
«Мефисто Вальс» театра Derevo, Hollywood Undead, новый альбом Кендрика Ламара События, сериалы, книги и музыка на выходные
Что нового
Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе
Что нового