Евгений Асс — о своей мастерской, реновации и ответственностиАрхитектор и глава МАРШ рассказал, чем ему не нравится реконструкция улиц и почему идея привлечь к реновации Фостера кажется сомнительной
Евгений Асс — о своей мастерской, реновации и ответственности Архитектор и глава МАРШ рассказал, чем ему не нравится реконструкция улиц и почему идея привлечь к реновации Фостера кажется сомнительной
Новейшие проекты звёздных архитектурных бюро The Village собрал недавно построенные здания самых актуальных современных архитекторов
Новейшие проекты звёздных архитектурных бюро
The Village собрал недавно построенные здания самых актуальных современных архитекторов
Продажи вверх: 10 самых дорогих небоскрёбов корпораций Офисы в облаках, с ульями на крыше и своей электростанцией. H&F выяснил, в каких удивительных зданиях размещаются штаб-квартиры крупных компаний.
Продажи вверх: 10 самых дорогих небоскрёбов корпораций Офисы в облаках, с ульями на крыше и своей электростанцией. H&F выяснил, в каких удивительных зданиях размещаются штаб-квартиры крупных компаний.
Норман Фостер отказался реконструировать ГМИИ имени Пушкина
Компания Нормана Фостера вышла из проекта реконструкции Пушкинского музея ещё в июне 2013 года.