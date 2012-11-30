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События

В Коломне устроят соседскую вечеринку

Инициативная группа «Новая Коломна» в выходные устроит соседскую вечеринку на берегу реки Пряжки — с концертом, детскими развлечениями и рыбалкой

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События

В Коломне устроят соседскую вечеринку Инициативная группа «Новая Коломна» в выходные устроит соседскую вечеринку на берегу реки Пряжки — с концертом, детскими развлечениями и рыбалкой

Архитектура

Смольный принял программу сохранения и развития исторического центра

У чиновников есть две недели на доработку программы. В обсуждении они просят поучаствовать горожан.

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Архитектура

Смольный принял программу сохранения и развития исторического центра У чиновников есть две недели на доработку программы. В обсуждении они просят поучаствовать горожан.