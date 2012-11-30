События
В Коломне устроят соседскую вечеринку
Инициативная группа «Новая Коломна» в выходные устроит соседскую вечеринку на берегу реки Пряжки — с концертом, детскими развлечениями и рыбалкой
События
В Коломне устроят соседскую вечеринку Инициативная группа «Новая Коломна» в выходные устроит соседскую вечеринку на берегу реки Пряжки — с концертом, детскими развлечениями и рыбалкой
Архитектура
Смольный принял программу сохранения и развития исторического центра
У чиновников есть две недели на доработку программы. В обсуждении они просят поучаствовать горожан.
Архитектура