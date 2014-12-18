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Люди после пластических операций

Люди после пластических операцийThe Village поговорил с теми, кто решился на кардинальные изменения во внешности, и узнал, удалось ли им благодаря этому начать новую жизнь

Люди после пластических операций

Люди после пластических операций
The Village поговорил с теми, кто решился на кардинальные изменения во внешности, и узнал, удалось ли им благодаря этому начать новую жизнь

Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод
Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод Водитель погрузчика, электролизёр, крановщик и литейщик — корреспондент The Village бросает редакцию и пробует одну за другой рабочие профессии — в надежде начать новую жизнь без ноутбука и диктофона
Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод

Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод
Водитель погрузчика, электролизёр, крановщик и литейщик — корреспондент The Village бросает редакцию и пробует одну за другой рабочие профессии — в надежде начать новую жизнь без ноутбука и диктофона