Люди после пластических операцийThe Village поговорил с теми, кто решился на кардинальные изменения во внешности, и узнал, удалось ли им благодаря этому начать новую жизнь
Люди после пластических операций The Village поговорил с теми, кто решился на кардинальные изменения во внешности, и узнал, удалось ли им благодаря этому начать новую жизнь
Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод Водитель погрузчика, электролизёр, крановщик и литейщик — корреспондент The Village бросает редакцию и пробует одну за другой рабочие профессии — в надежде начать новую жизнь без ноутбука и диктофона