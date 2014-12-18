Рабочая версия: Корреспондент The Village меняет редакцию на завод Водитель погрузчика, электролизёр, крановщик и литейщик — корреспондент The Village бросает редакцию и пробует одну за другой рабочие профессии — в надежде начать новую жизнь без ноутбука и диктофона