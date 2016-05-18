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Москвичи смогут выбрать собаку в Новодевичьем парке

Те, кто не собирается брать питомца, могут поиграть с ним

Москвичи смогут выбрать собаку в Новодевичьем парке
Те, кто не собирается брать питомца, могут поиграть с ним

В Новодевичьем парке 16 июля пройдет выставка-раздача собак из приютов

Мероприятие организует фонд «Подарок судьбы»

В Новодевичьем парке 16 июля пройдет выставка-раздача собак из приютов
Мероприятие организует фонд «Подарок судьбы»

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве
Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

В Новодевичьем парке 21 мая пройдет выставка-раздача собак из приютов

На мероприятие приедут 72 собаки

В Новодевичьем парке 21 мая пройдет выставка-раздача собак из приютов
На мероприятие приедут 72 собаки

На Новодевичьих прудах пройдет выставка собак из приютов

Понравившееся животное можно будет забрать домой

На Новодевичьих прудах пройдет выставка собак из приютов
Понравившееся животное можно будет забрать домой

На Новодевичьих прудах пройдёт выставка собак из приютов

Животных можно будет забрать домой

На Новодевичьих прудах пройдёт выставка собак из приютов
Животных можно будет забрать домой