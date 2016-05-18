Москвичи смогут выбрать собаку в Новодевичьем парке
Те, кто не собирается брать питомца, могут поиграть с ним
Москвичи смогут выбрать собаку в Новодевичьем парке Те, кто не собирается брать питомца, могут поиграть с ним
В Новодевичьем парке 16 июля пройдет выставка-раздача собак из приютов
Мероприятие организует фонд «Подарок судьбы»
В Новодевичьем парке 16 июля пройдет выставка-раздача собак из приютов Мероприятие организует фонд «Подарок судьбы»
В Новодевичьем парке 21 мая пройдет выставка-раздача собак из приютов
На мероприятие приедут 72 собаки
В Новодевичьем парке 21 мая пройдет выставка-раздача собак из приютов На мероприятие приедут 72 собаки
На Новодевичьих прудах пройдет выставка собак из приютов
Понравившееся животное можно будет забрать домой