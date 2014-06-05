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В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Бизнесмену дали два года условно за 31 грамм гашиша в кармане куртки

В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики
Бизнесмену дали два года условно за 31 грамм гашиша в кармане куртки

В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Делу, которое собираются пересматривать, уже 11 лет

В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики
Делу, которое собираются пересматривать, уже 11 лет

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы

Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы
Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»

Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона
Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона И начал зарабатывать на «Дубинописи»
Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона

Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона
И начал зарабатывать на «Дубинописи»

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй
Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»20-летний фотограф — о том, как травма помогла ему в жизни

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»
20-летний фотограф — о том, как травма помогла ему в жизни

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
«Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»

«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине
«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине История Дарьи Зарыковской из Петербурга, которая делает мерч для видеоблогеров и Монеточки
«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине

«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине
История Дарьи Зарыковской из Петербурга, которая делает мерч для видеоблогеров и Монеточки

Сколько стоит жизнь в Новосибирске
Сколько стоит жизнь в Новосибирске Насколько дорого снять квартиру, съесть бургер или сходить на концерт «Буерака» в сибирском миллионнике
Сколько стоит жизнь в Новосибирске

Сколько стоит жизнь в Новосибирске
Насколько дорого снять квартиру, съесть бургер или сходить на концерт «Буерака» в сибирском миллионнике

Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской Еще одно переосмысление русской кухни
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской

Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Еще одно переосмысление русской кухни

«Тотальный диктант» в 2018 году пройдет 14 апреля

Основным новшеством станет ежегодная смена столицы диктанта

«Тотальный диктант» в 2018 году пройдет 14 апреля
Основным новшеством станет ежегодная смена столицы диктанта

Четыре российских города вошли в рейтинг лучших студенческих городов мира

Москва, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск названы благоприятными для получения высшего образования

Четыре российских города вошли в рейтинг лучших студенческих городов мира
Москва, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск названы благоприятными для получения высшего образования

Испытания Hyperloop, робот-бариста и бизнес против Трампа

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Испытания Hyperloop, робот-бариста и бизнес против Трампа
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Из Москвы во Владивосток запустили поезд «Императорская Россия»

Первый поезд класса люкс» доберётся до конечной точки 6 августа

Из Москвы во Владивосток запустили поезд «Императорская Россия»
Первый поезд класса люкс» доберётся до конечной точки 6 августа

Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах
Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах The Village узнал, как устроена работа серого политического кардинала, зачем в России нужны выборы и какие суммы воруют в процессе их проведения
Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах

Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах
The Village узнал, как устроена работа серого политического кардинала, зачем в России нужны выборы и какие суммы воруют в процессе их проведения

Выйди вон: Как Москва полюбила и разлюбила квесты
Выйди вон: Как Москва полюбила и разлюбила квесты За год рынок квестов в России пережил стремительный взлёт и падение. The Village разобрался, как это произошло
Выйди вон: Как Москва полюбила и разлюбила квесты

Выйди вон: Как Москва полюбила и разлюбила квесты
За год рынок квестов в России пережил стремительный взлёт и падение. The Village разобрался, как это произошло

От каких продуктов начали отказываться россияне

Компания Nielsen выяснила, как кризис влияет на покупки жителей страны

От каких продуктов начали отказываться россияне
Компания Nielsen выяснила, как кризис влияет на покупки жителей страны

В «Ютэйр» отменили регулярные рейсы из Москвы в Новосибирск

При этом рейсы перевозчика из Новосибирска в Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут и Ханты-Мансийск выполняются без изменений

В «Ютэйр» отменили регулярные рейсы из Москвы в Новосибирск
При этом рейсы перевозчика из Новосибирска в Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут и Ханты-Мансийск выполняются без изменений

Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ

Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ
Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России

Новосибирские кондитеры выпустили конфеты «Крым. А ну-ка, отбери!»

Кондитеры утверждают, что товар пользуется спросом

Новосибирские кондитеры выпустили конфеты «Крым. А ну-ка, отбери!»
Кондитеры утверждают, что товар пользуется спросом

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