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«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»
Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть

На Новослободской открылся третий салон «Москвичка Nails»

Маникюр и педикюр делают в четыре руки

На Новослободской открылся третий салон «Москвичка Nails»
Маникюр и педикюр делают в четыре руки

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

22 барные концепции под одной крышей

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской
22 барные концепции под одной крышей

«Заряжена на удачу»: История собаки с «Площади Революции»
«Заряжена на удачу»: История собаки с «Площади Революции» «Не каждому человеку ставят памятник, а Ирме стоит»
«Заряжена на удачу»: История собаки с «Площади Революции»

«Заряжена на удачу»: История собаки с «Площади Революции»
«Не каждому человеку ставят памятник, а Ирме стоит»

Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки

Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади

Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки
Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади

На крыше дома в районе Новослободской нашли бомбу

Жильцов эвакуировали, на месте работают саперы

На крыше дома в районе Новослободской нашли бомбу
Жильцов эвакуировали, на месте работают саперы

На крыше «Чайхоны № 1» на Новослободской случился пожар (обновлено)

Есть пострадавшие

На крыше «Чайхоны № 1» на Новослободской случился пожар (обновлено)
Есть пострадавшие

На «Новослободской» открылся ресторан «Гранд урюк»

Два других флагманских проекта сети работают в «Москва-Сити» и в Екатеринбурге

На «Новослободской» открылся ресторан «Гранд урюк»
Два других флагманских проекта сети работают в «Москва-Сити» и в Екатеринбурге

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы

Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов

Конкретные сроки закрытия станций пока не называются

Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов
Конкретные сроки закрытия станций пока не называются

В «Цветном» откроется кафе вьетнамской кухни Lao Lee

Из меню исключат блюда, приготовленные на воке, но взамен будут предложены новые

В «Цветном» откроется кафе вьетнамской кухни Lao Lee
Из меню исключат блюда, приготовленные на воке, но взамен будут предложены новые

Lao Lee на «Новослободской»
Lao Lee на «Новослободской» Вьетнамская уличная еда по беспрецедентно низким ценам в одном из переулков на Миусах
Lao Lee на «Новослободской»

Lao Lee на «Новослободской»
Вьетнамская уличная еда по беспрецедентно низким ценам в одном из переулков на Миусах

На Новослободской и Долгоруковской улицах расширили тротуар

В ходе работ тротуары расширили в среднем на 2,5–3,5 метра

На Новослободской и Долгоруковской улицах расширили тротуар
В ходе работ тротуары расширили в среднем на 2,5–3,5 метра

Открытия недели: Магазин LavkaLavka, второе «Марукамэ» и бабл-ти на ВВЦ

Магазин фермерских продуктов LavkaLavka на Патриарших, вторая японская лапшичная «Марукамэ» и кафе с бабл-ти на ВВЦ и Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.

Открытия недели: Магазин LavkaLavka, второе «Марукамэ» и бабл-ти на ВВЦ
Магазин фермерских продуктов LavkaLavka на Патриарших, вторая японская лапшичная «Марукамэ» и кафе с бабл-ти на ВВЦ и Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.

На Сущёвской улице открылось второе кафе «Марукамэ»

В Москве открылось второе кафе японской сети лапшичных «Марукамэ», где готовят несколько видов удона, риса и закусок.

На Сущёвской улице открылось второе кафе «Марукамэ»
В Москве открылось второе кафе японской сети лапшичных «Марукамэ», где готовят несколько видов удона, риса и закусок.