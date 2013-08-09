«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»
Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть
«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника» Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть
На Новослободской открылся третий салон «Москвичка Nails»
Маникюр и педикюр делают в четыре руки
На Новослободской открылся третий салон «Москвичка Nails» Маникюр и педикюр делают в четыре руки
«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской 22 барные концепции под одной крышей
«Заряжена на удачу»: История собаки с «Площади Революции» «Не каждому человеку ставят памятник, а Ирме стоит»
Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки
Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади
Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади
На крыше дома в районе Новослободской нашли бомбу
Жильцов эвакуировали, на месте работают саперы
На крыше дома в районе Новослободской нашли бомбу Жильцов эвакуировали, на месте работают саперы
На крыше «Чайхоны № 1» на Новослободской случился пожар (обновлено) Есть пострадавшие
На «Новослободской» открылся ресторан «Гранд урюк»
Два других флагманских проекта сети работают в «Москва-Сити» и в Екатеринбурге
На «Новослободской» открылся ресторан «Гранд урюк» Два других флагманских проекта сети работают в «Москва-Сити» и в Екатеринбурге
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов
Конкретные сроки закрытия станций пока не называются
Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов Конкретные сроки закрытия станций пока не называются
В «Цветном» откроется кафе вьетнамской кухни Lao Lee
Из меню исключат блюда, приготовленные на воке, но взамен будут предложены новые
В «Цветном» откроется кафе вьетнамской кухни Lao Lee Из меню исключат блюда, приготовленные на воке, но взамен будут предложены новые
Lao Lee на «Новослободской» Вьетнамская уличная еда по беспрецедентно низким ценам в одном из переулков на Миусах
На Новослободской и Долгоруковской улицах расширили тротуар
В ходе работ тротуары расширили в среднем на 2,5–3,5 метра
На Новослободской и Долгоруковской улицах расширили тротуар В ходе работ тротуары расширили в среднем на 2,5–3,5 метра
Открытия недели: Магазин LavkaLavka, второе «Марукамэ» и бабл-ти на ВВЦ
Магазин фермерских продуктов LavkaLavka на Патриарших, вторая японская лапшичная «Марукамэ» и кафе с бабл-ти на ВВЦ и Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.
Открытия недели: Магазин LavkaLavka, второе «Марукамэ» и бабл-ти на ВВЦ Магазин фермерских продуктов LavkaLavka на Патриарших, вторая японская лапшичная «Марукамэ» и кафе с бабл-ти на ВВЦ и Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.
На Сущёвской улице открылось второе кафе «Марукамэ»
В Москве открылось второе кафе японской сети лапшичных «Марукамэ», где готовят несколько видов удона, риса и закусок.