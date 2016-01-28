Открытия недели
Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новостиВсе открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости Все открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village
Новости
Объявлены участники летней вечеринки Stay Hungry Backyard
На фестивале представят 40 проектов с кухнями разных регионов
Новости
Объявлены участники летней вечеринки Stay Hungry Backyard На фестивале представят 40 проектов с кухнями разных регионов
Weekend
В Москве пройдёт летняя вечеринка Stay Hungry Backyard Party
Театральная лаборатория Валерия Караваева покажет на пикнике спектакль UFO Ивана Вырыпаева
Weekend
В Москве пройдёт летняя вечеринка Stay Hungry Backyard Party Театральная лаборатория Валерия Караваева покажет на пикнике спектакль UFO Ивана Вырыпаева
Новое место
На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»
В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты
Новое место