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Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости
Открытия недели
Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новостиВсе открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village
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Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости
Открытия недели

Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости Все открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village

Новости

Объявлены участники летней вечеринки Stay Hungry Backyard

На фестивале представят 40 проектов с кухнями разных регионов

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Новости

Объявлены участники летней вечеринки Stay Hungry Backyard На фестивале представят 40 проектов с кухнями разных регионов

Weekend

В Москве пройдёт летняя вечеринка Stay Hungry Backyard Party

Театральная лаборатория Валерия Караваева покажет на пикнике спектакль UFO Ивана Вырыпаева

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Weekend

В Москве пройдёт летняя вечеринка Stay Hungry Backyard Party Театральная лаборатория Валерия Караваева покажет на пикнике спектакль UFO Ивана Вырыпаева

Новое место

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»

В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты

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Новое место

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор» В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты