Транспорт
Поезда со сквозным проходом запустят в метро в марте
Ранее новые составы планировалось запустить в феврале
Транспорт
Поезда со сквозным проходом запустят в метро в марте Ранее новые составы планировалось запустить в феврале
Транспорт
Собянин пообещал полностью обновить подвижной состав в метро за восемь лет
Московское метро серьёзно обновит подвижной состав до 2020 года, закупив 3 500 вагонов нового типа с современной системой кондиционирования и интерактивными информационными экранами.
Транспорт
Собянин пообещал полностью обновить подвижной состав в метро за восемь лет Московское метро серьёзно обновит подвижной состав до 2020 года, закупив 3 500 вагонов нового типа с современной системой кондиционирования и интерактивными информационными экранами.
Транспорт
Сиденья в метро будут складывать в час пик
Чтобы уменьшить давку во время часов пик, в новых вагонах установят автоматически складывающиеся сиденья.
Транспорт