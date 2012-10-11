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Транспорт

Поезда со сквозным проходом запустят в метро в марте

Ранее новые составы планировалось запустить в феврале

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Транспорт

Поезда со сквозным проходом запустят в метро в марте Ранее новые составы планировалось запустить в феврале

Транспорт

Собянин пообещал полностью обновить подвижной состав в метро за восемь лет

Московское метро серьёзно обновит подвижной состав до 2020 года, закупив 3 500 вагонов нового типа с современной системой кондиционирования и интерактивными информационными экранами.

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Транспорт

Собянин пообещал полностью обновить подвижной состав в метро за восемь лет Московское метро серьёзно обновит подвижной состав до 2020 года, закупив 3 500 вагонов нового типа с современной системой кондиционирования и интерактивными информационными экранами.

Транспорт

Сиденья в метро будут складывать в час пик

Чтобы уменьшить давку во время часов пик, в новых вагонах установят автоматически складывающиеся сиденья.

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Транспорт

Сиденья в метро будут складывать в час пик Чтобы уменьшить давку во время часов пик, в новых вагонах установят автоматически складывающиеся сиденья.