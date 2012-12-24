Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработать Михаил Сорокин создал самое популярное в интернете место встречи мам с нянями и домработницами — Pomogatel.ru. Читателям H&F он дал 5 советов о том, как сделать бизнес на подборе домашнего персонала.