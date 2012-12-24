Зооняни Люди, которые нянчатся с собаками, кошками, черепашками и зарабатывают на этом
Сколько стоят услуги няни в Москве
Сервис «Юла» сравнил стоимость услуг нянь в регионах России
Сколько стоят услуги няни в Москве Сервис «Юла» сравнил стоимость услуг нянь в регионах России
Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработать Михаил Сорокин создал самое популярное в интернете место встречи мам с нянями и домработницами — Pomogatel.ru. Читателям H&F он дал 5 советов о том, как сделать бизнес на подборе домашнего персонала.