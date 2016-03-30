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«Ростех» работает над новым поколением глушилок сигналов сотовых операторов
Новый передатчик способен работать без подключения к электросети и блокирует сигналы в сетях LTE
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«Ростех» работает над новым поколением глушилок сигналов сотовых операторов Новый передатчик способен работать без подключения к электросети и блокирует сигналы в сетях LTE
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«Ростех» работает над системой охраны компаний при помощи дронов
Аналогичные решения уже предоставляют конкуренты из Великобритании и США
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