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Новости

«Ростех» работает над новым поколением глушилок сигналов сотовых операторов

Новый передатчик способен работать без подключения к электросети и блокирует сигналы в сетях LTE

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Новости

«Ростех» работает над новым поколением глушилок сигналов сотовых операторов Новый передатчик способен работать без подключения к электросети и блокирует сигналы в сетях LTE

Новости

«Ростех» работает над системой охраны компаний при помощи дронов

Аналогичные решения уже предоставляют конкуренты из Великобритании и США

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Новости

«Ростех» работает над системой охраны компаний при помощи дронов Аналогичные решения уже предоставляют конкуренты из Великобритании и США