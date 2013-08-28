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Госдума вернула студентам право бесплатно ходить в музеи

Студенты и школьники смогут бесплатно ходить во все муниципальные музеи не реже раза в месяц

Госдума вернула студентам право бесплатно ходить в музеи
Студенты и школьники смогут бесплатно ходить во все муниципальные музеи не реже раза в месяц

Новая жизнь: Что изменилось в Петербурге с 1 сентября Штрафы за нарушение ПДД, подорожание общежитий, импортные морепродукты и защита от финансовых кризисов — The Village собрал важные нововведения осени, вступившие в силу с 1 сентября.

Новая жизнь: Что изменилось в Петербурге с 1 сентября
Штрафы за нарушение ПДД, подорожание общежитий, импортные морепродукты и защита от финансовых кризисов — The Village собрал важные нововведения осени, вступившие в силу с 1 сентября.

Полтавченко пообещал студентам бесплатный вход в петербургские музеи

Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить бесплатный вход в музеи для петербургских студентов.

Полтавченко пообещал студентам бесплатный вход в петербургские музеи
Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить бесплатный вход в музеи для петербургских студентов.

Поправки о бесплатном входе в музеи для студентов внесли в ЗакС

Петербургские депутаты официально вынесли на рассмотрение Законодательного собрания проект, который вернёт студентам бесплатный вход в государственные и муниципальные музеи.

Поправки о бесплатном входе в музеи для студентов внесли в ЗакС
Петербургские депутаты официально вынесли на рассмотрение Законодательного собрания проект, который вернёт студентам бесплатный вход в государственные и муниципальные музеи.