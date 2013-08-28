Новая жизнь: Что изменилось в Петербурге с 1 сентября Штрафы за нарушение ПДД, подорожание общежитий, импортные морепродукты и защита от финансовых кризисов — The Village собрал важные нововведения осени, вступившие в силу с 1 сентября.