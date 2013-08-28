Госдума вернула студентам право бесплатно ходить в музеи
Студенты и школьники смогут бесплатно ходить во все муниципальные музеи не реже раза в месяц
Госдума вернула студентам право бесплатно ходить в музеи Студенты и школьники смогут бесплатно ходить во все муниципальные музеи не реже раза в месяц
Новая жизнь: Что изменилось в Петербурге с 1 сентября Штрафы за нарушение ПДД, подорожание общежитий, импортные морепродукты и защита от финансовых кризисов — The Village собрал важные нововведения осени, вступившие в силу с 1 сентября.
Новая жизнь: Что изменилось в Петербурге с 1 сентября Штрафы за нарушение ПДД, подорожание общежитий, импортные морепродукты и защита от финансовых кризисов — The Village собрал важные нововведения осени, вступившие в силу с 1 сентября.
Полтавченко пообещал студентам бесплатный вход в петербургские музеи
Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить бесплатный вход в музеи для петербургских студентов.
Полтавченко пообещал студентам бесплатный вход в петербургские музеи Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить бесплатный вход в музеи для петербургских студентов.
Поправки о бесплатном входе в музеи для студентов внесли в ЗакС
Петербургские депутаты официально вынесли на рассмотрение Законодательного собрания проект, который вернёт студентам бесплатный вход в государственные и муниципальные музеи.