16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В каждом округе Москвы откроют по медиацентру

В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.

В каждом округе Москвы откроют по медиацентру
В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.

На Чистопрудном открылась обновлённая библиотека имени Достоевского

Старейшую библиотеку на Чистопрудном бульваре превратили в современный медиацентр с компьютерным каталогом, интернетом и кофемашиной.

На Чистопрудном открылась обновлённая библиотека имени Достоевского
Старейшую библиотеку на Чистопрудном бульваре превратили в современный медиацентр с компьютерным каталогом, интернетом и кофемашиной.