«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование
Его будут использовать более десятка крупных компаний
«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование Его будут использовать более десятка крупных компаний
«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию
А кому это больше всех нужно
«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию
А кому это больше всех нужно
В Госдуме одобрили предложение голосовать на выборах по почте и через интернет
На голосование по поправкам в Конституцию это не распространяется (наверное)
В Госдуме одобрили предложение голосовать на выборах по почте и через интернет На голосование по поправкам в Конституцию это не распространяется (наверное)
Сколько россиян против обнуления президентских сроков Путина
Версия «Левада-центра» против версии ВЦИОМ
Сколько россиян против обнуления президентских сроков Путина Версия «Левада-центра» против версии ВЦИОМ
Обнуление сроков Путина и союз мужчины и женщины: Как россияне относятся к поправкам в Конституцию
Самое важное для жителей России — качественная медицина, дети и природа