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«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование

Его будут использовать более десятка крупных компаний

«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование
Его будут использовать более десятка крупных компаний

«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

А кому это больше всех нужно

«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию
А кому это больше всех нужно

В Госдуме одобрили предложение голосовать на выборах по почте и через интернет

На голосование по поправкам в Конституцию это не распространяется (наверное)

В Госдуме одобрили предложение голосовать на выборах по почте и через интернет
На голосование по поправкам в Конституцию это не распространяется (наверное)

Сколько россиян против обнуления президентских сроков Путина

Версия «Левада-центра» против версии ВЦИОМ

Сколько россиян против обнуления президентских сроков Путина
Версия «Левада-центра» против версии ВЦИОМ

Обнуление сроков Путина и союз мужчины и женщины: Как россияне относятся к поправкам в Конституцию

Самое важное для жителей России — качественная медицина, дети и природа

Обнуление сроков Путина и союз мужчины и женщины: Как россияне относятся к поправкам в Конституцию
Самое важное для жителей России — качественная медицина, дети и природа

Владимир Путин — о том, почему он не чувствует себя царем

И о своем трудоголизме

Владимир Путин — о том, почему он не чувствует себя царем
И о своем трудоголизме