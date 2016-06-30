Что думают россияне о протестах в США
Больше половины опрошенных считают, что беспорядки не связаны с расовой дискриминацией
Что думают россияне о протестах в США Больше половины опрошенных считают, что беспорядки не связаны с расовой дискриминацией
ВЦИОМ изучит мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года. Исследование заказала мэрия
Горожан спросят о Собянине, Путине и Соболь
ВЦИОМ изучит мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года. Исследование заказала мэрия Горожан спросят о Собянине, Путине и Соболь
У скольких россиян ухудшилось материальное положение за последние месяцы
Таких людей в три рада больше, чем тех, у кого благосостояние улучшилось
У скольких россиян ухудшилось материальное положение за последние месяцы Таких людей в три рада больше, чем тех, у кого благосостояние улучшилось
Сколько россиян выступают против тюремного заключения преступников
Сторонников лишения свободы в стране 31 %
Сколько россиян выступают против тюремного заключения преступников Сторонников лишения свободы в стране 31 %
Сколько россиян хотят меньше отдыхать на Новый год
Часть опрошенных считают, что на зимних каникулах нужно работать
Сколько россиян хотят меньше отдыхать на Новый год Часть опрошенных считают, что на зимних каникулах нужно работать
Человек года в политике, культуре и спорте Россияне затруднились с ответом
Сколько россиян не удовлетворены своей работой
Размер зарплаты устраивает более трети работающих
Сколько россиян не удовлетворены своей работой Размер зарплаты устраивает более трети работающих
Сколько россиян поддерживают «налог на отдых»
Об инициативе не слышали чуть менее половины опрошенных
Сколько россиян поддерживают «налог на отдых» Об инициативе не слышали чуть менее половины опрошенных
ФОМ и ВЦИОМ помогут Госдуме в работе над спорными законопроектами
Также социологи будут ежемесячно составлять рейтинги фракций
ФОМ и ВЦИОМ помогут Госдуме в работе над спорными законопроектами Также социологи будут ежемесячно составлять рейтинги фракций
Сколько россиян оценивают качество работы Медведева как «плохое»
При этом работу президента России Владимира Путина одобряет 81 % респондентов
Сколько россиян оценивают качество работы Медведева как «плохое» При этом работу президента России Владимира Путина одобряет 81 % респондентов
Сколько россиян не одобряют продуктовое эмбарго
С момента введения санкций число противников эмбарго выросло в несколько раз
Сколько россиян не одобряют продуктовое эмбарго С момента введения санкций число противников эмбарго выросло в несколько раз
Сколько россиян признались в недоверии полиции Данные основаны на опросе ВЦИОМ
Сколько россиян подозревают Запад в желании унизить Россию Опрос провел «Левада-центр»
Сколько россиян считают народ в стране единым
Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения
Сколько россиян считают народ в стране единым Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения
Сколько россиян заметили рост тарифов ЖКХ
Около 31 % россиян назвали рост тарифов ЖКХ «значительным»
Сколько россиян заметили рост тарифов ЖКХ Около 31 % россиян назвали рост тарифов ЖКХ «значительным»
Сколько россиян хотели бы родиться и жить в другую историческую эпоху
Так, 6 % опрошенных хотели бы родиться в 50–70-е годы в СССР
Сколько россиян хотели бы родиться и жить в другую историческую эпоху Так, 6 % опрошенных хотели бы родиться в 50–70-е годы в СССР
Сколько россиян обрадовались решению о разовой выплате пенсии
О решении по разовой выплате слышали 56 % жителей России
Сколько россиян обрадовались решению о разовой выплате пенсии О решении по разовой выплате слышали 56 % жителей России
Бывший главред «Йода» запустил онлайн-СМИ Griffon
Сейчас Griffon разрабатывает тему школьного образования в России и СССР
Бывший главред «Йода» запустил онлайн-СМИ Griffon Сейчас Griffon разрабатывает тему школьного образования в России и СССР
Сколько россиян ничего не слышали о «законах Яровой»
Внимательно следили за принятием «пакета Яровой» 10 % опрошенных