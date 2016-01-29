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Новости

Журналист «Настоящего времени» обвинил в домогательствах Жириновского

Лидер ЛДПР приставал к Ренату Давлетгильдееву во время интервью в 2006 году

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Новости

Журналист «Настоящего времени» обвинил в домогательствах Жириновского Лидер ЛДПР приставал к Ренату Давлетгильдееву во время интервью в 2006 году

Новости

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

Жалобы журналисток назвали спланированной акцией по дискредитации политика

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Новости

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого Жалобы журналисток назвали спланированной акцией по дискредитации политика

Новости

«Аэрофлот» — о безосновательных обвинениях в манипуляции посадочными местами

По мнению компании, пассажирка умышленно исказила события

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Новости

«Аэрофлот» — о безосновательных обвинениях в манипуляции посадочными местами По мнению компании, пассажирка умышленно исказила события

Ситуация

Захватчику заложников в Ситибанке предъявили обвинение в терроризме

Ранее ему вменяли только статью «Захват заложников»

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Ситуация

Захватчику заложников в Ситибанке предъявили обвинение в терроризме Ранее ему вменяли только статью «Захват заложников»

Ситуация

Дмитрий Песков — о попытке США очернить Путина перед выборами

Пресс-секретарь президента считает, что в США начали кампанию против президента России

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Ситуация

Дмитрий Песков — о попытке США очернить Путина перед выборами Пресс-секретарь президента считает, что в США начали кампанию против президента России