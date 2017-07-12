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Новости

Brandshop выложил фото с очередью за новыми кроссовками. Пришлось удалять гневные комментарии

Пользователи возмутились отсутствием социальной дистанции

1
Новости

Brandshop выложил фото с очередью за новыми кроссовками. Пришлось удалять гневные комментарии Пользователи возмутились отсутствием социальной дистанции

Новости

Очереди на вход в метро из-за пропускного режима

На въезде в Москву тоже пробки

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Новости

Очереди на вход в метро из-за пропускного режима На въезде в Москву тоже пробки

Новости

«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах

Скоро к проекту подключатся банки и аптеки

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Новости

«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах Скоро к проекту подключатся банки и аптеки

Новости

Очередь на выставку Сальвадора Дали в «Манеже»

За два дня ее посетили более 13 тысяч человек

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Очередь на выставку Сальвадора Дали в «Манеже» За два дня ее посетили более 13 тысяч человек

Новости

Более тысячи человек собрались у магазина «Яндекса», чтобы получить новую «Станцию Мини»

Сегодня устройство можно выменять за любую старую технику

0
Новости

Более тысячи человек собрались у магазина «Яндекса», чтобы получить новую «Станцию Мини» Сегодня устройство можно выменять за любую старую технику

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«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)

Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета

0
Новости

«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть) Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета

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Время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя превысило пять часов

Очередь к мощам святителя Спиридона заканчивается около Центрального дома художника

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Время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя превысило пять часов Очередь к мощам святителя Спиридона заканчивается около Центрального дома художника

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Сотни человек из очереди за новым айфоном не стали покупать смартфон

В итоге первым покупателем стал человек, который занимал 247-е место в очереди

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Новости

Сотни человек из очереди за новым айфоном не стали покупать смартфон В итоге первым покупателем стал человек, который занимал 247-е место в очереди

Новости

На Тверской выстроилась очередь за новым айфоном за несколько дней до старта продаж

Тем временем на Avito продают места в этой очереди за сотни тысяч рублей

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Новости

На Тверской выстроилась очередь за новым айфоном за несколько дней до старта продаж Тем временем на Avito продают места в этой очереди за сотни тысяч рублей

Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)
Бесит
Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки) Не делайте так
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Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)
Бесит

Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки) Не делайте так

Новости

Очередь за «Яндекс.Станцией»

Желающих приобрести умную колонку собралось более 150 человек

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Новости

Очередь за «Яндекс.Станцией» Желающих приобрести умную колонку собралось более 150 человек

Новости

Сбербанк — о великой ценности очередей

В руководстве компании уверены, что онлайн-технологии стоит развивать без фанатизма

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Новости

Сбербанк — о великой ценности очередей В руководстве компании уверены, что онлайн-технологии стоит развивать без фанатизма

Новости

Мединский — о мемах про очереди на музейные выставки

По словам министра, шутки демонстрируют популярность музеев

0
Новости

Мединский — о мемах про очереди на музейные выставки По словам министра, шутки демонстрируют популярность музеев

Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культуролога
Итоги года 2017
Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культурологаКак московская очередь стала медийной, чем она отличается от советской и какой потенциал в ней заложен
0
Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культуролога
Итоги года 2017

Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культуролога Как московская очередь стала медийной, чем она отличается от советской и какой потенциал в ней заложен

Новости

Россияне начали перепродавать новые кроссовки от Канье Уэста

В Москве в очереди за ними стояли более тысячи человек

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Новости

Россияне начали перепродавать новые кроссовки от Канье Уэста В Москве в очереди за ними стояли более тысячи человек

Новости

Очередь за кроссовками от Oxxxymiron собрала более тысячи человек

За кроссовками от рэпера собралась очередь длиннее, чем за новым iPhone

0
Новости

Очередь за кроссовками от Oxxxymiron собрала более тысячи человек За кроссовками от рэпера собралась очередь длиннее, чем за новым iPhone

«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone X
Люди в городе

«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone XThe Village узнал, зачем проводить по три ночи в очереди за самым дорогим телефоном в мире, и протестировал возможности новинки

Люди в городе

«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone X The Village узнал, зачем проводить по три ночи в очереди за самым дорогим телефоном в мире, и протестировал возможности новинки

Новости

Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone X людей

Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone людей

1
Новости

Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone X людей Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone людей

Новости

Очередники в рамках реновации получат жилье в ускоренном режиме

Сергей Собянин рассказал об уменьшении очередей на получение квартир

2
Новости

Очередники в рамках реновации получат жилье в ускоренном режиме Сергей Собянин рассказал об уменьшении очередей на получение квартир

«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком Мосту
Фоторепортаж
«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком МостуМы попросили поклонников рэпера объяснить, чем же он им так нравится
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«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком Мосту
Фоторепортаж

«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком Мосту Мы попросили поклонников рэпера объяснить, чем же он им так нравится

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