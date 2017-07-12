Brandshop выложил фото с очередью за новыми кроссовками. Пришлось удалять гневные комментарии
Пользователи возмутились отсутствием социальной дистанции
Brandshop выложил фото с очередью за новыми кроссовками. Пришлось удалять гневные комментарии Пользователи возмутились отсутствием социальной дистанции
Очереди на вход в метро из-за пропускного режима На въезде в Москву тоже пробки
«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах
Скоро к проекту подключатся банки и аптеки
«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах Скоро к проекту подключатся банки и аптеки
Более тысячи человек собрались у магазина «Яндекса», чтобы получить новую «Станцию Мини»
Сегодня устройство можно выменять за любую старую технику
Более тысячи человек собрались у магазина «Яндекса», чтобы получить новую «Станцию Мини» Сегодня устройство можно выменять за любую старую технику
«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)
Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета
«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть) Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета
Время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя превысило пять часов
Очередь к мощам святителя Спиридона заканчивается около Центрального дома художника
Время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя превысило пять часов Очередь к мощам святителя Спиридона заканчивается около Центрального дома художника
Сотни человек из очереди за новым айфоном не стали покупать смартфон
В итоге первым покупателем стал человек, который занимал 247-е место в очереди
Сотни человек из очереди за новым айфоном не стали покупать смартфон В итоге первым покупателем стал человек, который занимал 247-е место в очереди
На Тверской выстроилась очередь за новым айфоном за несколько дней до старта продаж
Тем временем на Avito продают места в этой очереди за сотни тысяч рублей
На Тверской выстроилась очередь за новым айфоном за несколько дней до старта продаж Тем временем на Avito продают места в этой очереди за сотни тысяч рублей
Очередь за «Яндекс.Станцией» Желающих приобрести умную колонку собралось более 150 человек
Сбербанк — о великой ценности очередей
В руководстве компании уверены, что онлайн-технологии стоит развивать без фанатизма
Сбербанк — о великой ценности очередей В руководстве компании уверены, что онлайн-технологии стоит развивать без фанатизма
Мединский — о мемах про очереди на музейные выставки
По словам министра, шутки демонстрируют популярность музеев
Мединский — о мемах про очереди на музейные выставки По словам министра, шутки демонстрируют популярность музеев
Почему Москва полюбила очереди: Взгляд культуролога Как московская очередь стала медийной, чем она отличается от советской и какой потенциал в ней заложен
Россияне начали перепродавать новые кроссовки от Канье Уэста
В Москве в очереди за ними стояли более тысячи человек
Россияне начали перепродавать новые кроссовки от Канье Уэста В Москве в очереди за ними стояли более тысячи человек
Очередь за кроссовками от Oxxxymiron собрала более тысячи человек
За кроссовками от рэпера собралась очередь длиннее, чем за новым iPhone
Очередь за кроссовками от Oxxxymiron собрала более тысячи человек За кроссовками от рэпера собралась очередь длиннее, чем за новым iPhone
«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone XThe Village узнал, зачем проводить по три ночи в очереди за самым дорогим телефоном в мире, и протестировал возможности новинки
«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone X The Village узнал, зачем проводить по три ночи в очереди за самым дорогим телефоном в мире, и протестировал возможности новинки
Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone X людей
Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone людей
Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone X людей Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone людей
Очередники в рамках реновации получат жилье в ускоренном режиме
Сергей Собянин рассказал об уменьшении очередей на получение квартир