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Стала известна программа гастрономического фестиваля «О, да! Еда!»

Всего в фестивале будут участвовать около 60 гастрономических проектов

Стала известна программа гастрономического фестиваля «О, да! Еда!»
Всего в фестивале будут участвовать около 60 гастрономических проектов

В Москве пройдёт фестиваль еды «Ода! Еда!»

Ожидается, что в мероприятии примут участие 200 проектов

В Москве пройдёт фестиваль еды «Ода! Еда!»
Ожидается, что в мероприятии примут участие 200 проектов

Как прошёл фестиваль «О да! Еда!»
Как прошёл фестиваль «О да! Еда!» Анна Масловская сходила на фестиваль, чтобы посмотреть, что там происходит, и попробовать еду участников
Как прошёл фестиваль «О да! Еда!»

Как прошёл фестиваль «О да! Еда!»
Анна Масловская сходила на фестиваль, чтобы посмотреть, что там происходит, и попробовать еду участников