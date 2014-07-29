Стала известна программа гастрономического фестиваля «О, да! Еда!»
Всего в фестивале будут участвовать около 60 гастрономических проектов
Стала известна программа гастрономического фестиваля «О, да! Еда!» Всего в фестивале будут участвовать около 60 гастрономических проектов
В Москве пройдёт фестиваль еды «Ода! Еда!»
Ожидается, что в мероприятии примут участие 200 проектов
В Москве пройдёт фестиваль еды «Ода! Еда!»
Ожидается, что в мероприятии примут участие 200 проектов
Как прошёл фестиваль «О да! Еда!» Анна Масловская сходила на фестиваль, чтобы посмотреть, что там происходит, и попробовать еду участников