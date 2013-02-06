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В 2019 году в «Атриуме» откроется первый магазин Lamoda
Офлайн-ассортимент планируют обновлять каждый месяц
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В 2019 году в «Атриуме» откроется первый магазин Lamoda Офлайн-ассортимент планируют обновлять каждый месяц
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AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов
Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны
Новости
AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны
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Чиновники планируют утроить количество небольших магазинов в Подмосковье
Местным властям интересны все форматы: киоски, рынки, супермаркеты
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