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Новости

В 2019 году в «Атриуме» откроется первый магазин Lamoda

Офлайн-ассортимент планируют обновлять каждый месяц

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Новости

В 2019 году в «Атриуме» откроется первый магазин Lamoda Офлайн-ассортимент планируют обновлять каждый месяц

Новости

AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов

Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны

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Новости

AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны

Новости

Чиновники планируют утроить количество небольших магазинов в Подмосковье

Местным властям интересны все форматы: киоски, рынки, супермаркеты

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Новости

Чиновники планируют утроить количество небольших магазинов в Подмосковье Местным властям интересны все форматы: киоски, рынки, супермаркеты