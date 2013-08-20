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Провал дня
Закрылся сервис микроблогов Ogorod.ru, получивший $1 млн инвестиций от РБК
Сейчас все заходящие на сайт проекта пользователи перенаправляются на развлекательный блог Relax.ru
1
Провал дня
Закрылся сервис микроблогов Ogorod.ru, получивший $1 млн инвестиций от РБК
Сейчас все заходящие на сайт проекта пользователи перенаправляются на развлекательный блог Relax.ru
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