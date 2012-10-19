Облако знаний
10 цитат о финансовом кризисе из фильма «Ограбление казино»Америку сотрясает экономический коллапс: банки рушатся, людям больше негде жить и работать. Каждый решает эту проблему по-своему. Например — грабит казино.
Облако знаний
10 цитат о финансовом кризисе из фильма «Ограбление казино» Америку сотрясает экономический коллапс: банки рушатся, людям больше негде жить и работать. Каждый решает эту проблему по-своему. Например — грабит казино.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Семь психопатов», «Последняя сказка Риты», «Ограбление казино»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели