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Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом
Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана ЦДЛ Фёдор Верин рассказывает, как приготовить традиционную русскую кашу из полбы с огурцом и зёрнами граната
Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом

Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом
В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана ЦДЛ Фёдор Верин рассказывает, как приготовить традиционную русскую кашу из полбы с огурцом и зёрнами граната

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».

Десерт «Для любимой» Утро выходного дня. Ты просыпаешься от лучика солнца, скользящего по подушке. Рядом твоя любимая досматривает свой последний, самый сладкий сон. В такие моменты хочется подарить ей что-то нежное, простое и оригинальное…

Десерт «Для любимой»
Утро выходного дня. Ты просыпаешься от лучика солнца, скользящего по подушке. Рядом твоя любимая досматривает свой последний, самый сладкий сон. В такие моменты хочется подарить ей что-то нежное, простое и оригинальное…