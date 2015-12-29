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Охранники клуба Arena by Soho Family избили троих посетителей за плакат с митинга
Двое пострадавших журналистов написали заявление в полицию
Новости
Охранники клуба Arena by Soho Family избили троих посетителей за плакат с митинга Двое пострадавших журналистов написали заявление в полицию
Как всё устроено
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
Как всё устроено
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
Люди в городе
«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессииThe Village поговорил с пятью московскими охранниками об их жизни, работе и мечтах
Люди в городе