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Новости

Охранники клуба Arena by Soho Family избили троих посетителей за плакат с митинга

Двое пострадавших журналистов написали заявление в полицию

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Новости

Охранники клуба Arena by Soho Family избили троих посетителей за плакат с митинга Двое пострадавших журналистов написали заявление в полицию

Клубный промоутер
Как всё устроено
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
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Клубный промоутер
Как всё устроено

Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском

«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессии
Люди в городе

«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессииThe Village поговорил с пятью московскими охранниками об их жизни, работе и мечтах

Люди в городе

«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессии The Village поговорил с пятью московскими охранниками об их жизни, работе и мечтах