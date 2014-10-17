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Как утеплить окна к зиме
Гид The Village
Как утеплить окна к зимеThe Village вспомнил все ходовые способы утепления окон с наступлением холодов — от газет до теплосберегающей плёнки
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Как утеплить окна к зиме
Гид The Village

Как утеплить окна к зиме The Village вспомнил все ходовые способы утепления окон с наступлением холодов — от газет до теплосберегающей плёнки