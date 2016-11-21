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Город

Олег Басилашвили — о госзаказе в театрах

По мнению артиста, театр должен быть свободным

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Город

Олег Басилашвили — о госзаказе в театрах По мнению артиста, театр должен быть свободным