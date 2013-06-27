Депутат Тарнавский — о новогоднем капустнике в Госдуме
На празднике выступят дуэтом Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова, а также Олег Газманов
Депутат Тарнавский — о новогоднем капустнике в Госдуме На празднике выступят дуэтом Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова, а также Олег Газманов
«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны
Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».
«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».
Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката
Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».
Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».
РЖД отказались заменить песню Газманова на вокзалах
Дирекция железнодорожных вокзалов официально отказала департаменту культуры в смене песни «Москва» Олега Газманова, которая звучит во время прибытия поездов.