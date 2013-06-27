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Город

Депутат Тарнавский — о новогоднем капустнике в Госдуме

На празднике выступят дуэтом Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова, а также Олег Газманов

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Город

Депутат Тарнавский — о новогоднем капустнике в Госдуме На празднике выступят дуэтом Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова, а также Олег Газманов

Город

«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны

Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».

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Город

«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».

Город

Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката

Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».

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Город

Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».

Weekend

РЖД отказались заменить песню Газманова на вокзалах

Дирекция железнодорожных вокзалов официально отказала департаменту культуры в смене песни «Москва» Олега Газманова, которая звучит во время прибытия поездов.

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Weekend

РЖД отказались заменить песню Газманова на вокзалах Дирекция железнодорожных вокзалов официально отказала департаменту культуры в смене песни «Москва» Олега Газманова, которая звучит во время прибытия поездов.

Комментарий
Комментарий дня: Булат Латыпов о Газманове на вокзалеСергей Капков не оставляет попыток избавиться от хита Олега Газманова на московских вокзалах. The Village разбирается в причинах его незаменимости.
7
Комментарий

Комментарий дня: Булат Латыпов о Газманове на вокзале Сергей Капков не оставляет попыток избавиться от хита Олега Газманова на московских вокзалах. The Village разбирается в причинах его незаменимости.