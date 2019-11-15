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«Они меня проклинают, я их проклинаю»: Николай Коляда — о театре и театралах
«Они меня проклинают, я их проклинаю»: Николай Коляда — о театре и театралах Автономная республика культурной индустрии, или жизнь самого известного провинциального театра России
«Они меня проклинают, я их проклинаю»: Николай Коляда — о театре и театралах

«Они меня проклинают, я их проклинаю»: Николай Коляда — о театре и театралах
Автономная республика культурной индустрии, или жизнь самого известного провинциального театра России