Как отучить сотрудников от вредных привычек Громкие разговоры по телефону, раздражающая мелодия звонка, мат и еда на рабочем месте — The Village узнал, как с этим бороться
Как отучить сотрудников от вредных привычек Громкие разговоры по телефону, раздражающая мелодия звонка, мат и еда на рабочем месте — The Village узнал, как с этим бороться
Все свои: Столовая трамвайного депо №3 Каждую неделю горожане показывают нам малоизвестные места, где можно поесть и выпить. В новом выпуске — столовая трамвайного депо № 3, куда пускают не только его сотрудников.