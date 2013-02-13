Ольга Штайдль (Talkbits): Что чувствует СЕО стартапа в первый день релиза Сервис Talkbits, позволяющий общаться с незнакомыми людьми вокруг себя и посылать голосовые сообщения друзьям, стартовал в iOS и Android. Его основатель рассказывает о трудном пути от идеи к продукту.