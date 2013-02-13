Истории
Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнесGame Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж
Истории
Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес Game Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж
Облако знаний
Женские истории: Помогают ли розовый костюм и длинные ноги в бизнесеЖенщина-предприниматель — редкость даже для США, но героини H&F не обвиняют мир в шовинизме, а используют дефицит конкуренток себе во благо.
Облако знаний
Женские истории: Помогают ли розовый костюм и длинные ноги в бизнесе Женщина-предприниматель — редкость даже для США, но героини H&F не обвиняют мир в шовинизме, а используют дефицит конкуренток себе во благо.
Менеджмент
Ольга Штайдль (Dots'n'Spaces): Почему российские стартаперы уезжают за рубежСоздательница сервиса голосовых сообщений в основном живёт и работает в Швейцарии, как и многие её знакомые. Она расспросила их о том, почему они предпочитают вести бизнес из-за границы.
Менеджмент
Ольга Штайдль (Dots'n'Spaces): Почему российские стартаперы уезжают за рубеж Создательница сервиса голосовых сообщений в основном живёт и работает в Швейцарии, как и многие её знакомые. Она расспросила их о том, почему они предпочитают вести бизнес из-за границы.
Менеджмент
Ольга Штайдль (Talkbits): Что чувствует СЕО стартапа в первый день релизаСервис Talkbits, позволяющий общаться с незнакомыми людьми вокруг себя и посылать голосовые сообщения друзьям, стартовал в iOS и Android. Его основатель рассказывает о трудном пути от идеи к продукту.
Менеджмент