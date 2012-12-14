Фильмы недели
«Дикая», «Форсаж-7», «Как поймать монстра»Новые приключения Вина Дизеля и Пола Уокера, без пяти минут оскаровская роль Риз Уизерспун и странный дебют режиссёра Райана Гослинга — Настя Курганская посмотрела новинки проката
Фильмы недели
«Дикая», «Форсаж-7», «Как поймать монстра» Новые приключения Вина Дизеля и Пола Уокера, без пяти минут оскаровская роль Риз Уизерспун и странный дебют режиссёра Райана Гослинга — Настя Курганская посмотрела новинки проката
Фильмы недели
Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели