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«Дикая», «Форсаж-7», «Как поймать монстра»
Фильмы недели
«Дикая», «Форсаж-7», «Как поймать монстра»Новые приключения Вина Дизеля и Пола Уокера, без пяти минут оскаровская роль Риз Уизерспун и странный дебют режиссёра Райана Гослинга — Настя Курганская посмотрела новинки проката
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«Дикая», «Форсаж-7», «Как поймать монстра»
Фильмы недели

«Дикая», «Форсаж-7», «Как поймать монстра» Новые приключения Вина Дизеля и Пола Уокера, без пяти минут оскаровская роль Риз Уизерспун и странный дебют режиссёра Райана Гослинга — Настя Курганская посмотрела новинки проката

Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
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Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт»
Фильмы недели

Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.