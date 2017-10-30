Интервью
Хирург-онколог — о том, как лечит онкологию у себяОдин из лучших российских онкологов узнал о том, что у него агрессивная форма рака, стал видеоблогером и поделился опытом с The Village
Интервью
Хирург-онколог — о том, как лечит онкологию у себя Один из лучших российских онкологов узнал о том, что у него агрессивная форма рака, стал видеоблогером и поделился опытом с The Village
Что нового
Уролог Алексей Живов — о фальшивых диагнозах, цистите и раке простаты Как понять, что врач пытается на вас заработать, и какой рак можно не лечить
Что нового
Уролог Алексей Живов — о фальшивых диагнозах, цистите и раке простаты Как понять, что врач пытается на вас заработать, и какой рак можно не лечить
Что нового
Маммолог Петр Криворотько — о том, как в России лечат рак груди «Пациенты вообще могут поверить в любую чушь»
Что нового