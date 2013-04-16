Лучше, чем Skype: 5 удобных сервисов для веб-конференций Привычный Skype, возможно, не самый подходящий сервис для общения с коллегами и бизнес-партнёрами. H&F отобрал пять аналогичных сервисов, которые больше подходят для бизнеса.