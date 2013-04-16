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Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Лучше, чем Skype: 5 удобных сервисов для веб-конференцийПривычный Skype, возможно, не самый подходящий сервис для общения с коллегами и бизнес-партнёрами. H&F отобрал пять аналогичных сервисов, которые больше подходят для бизнеса.
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