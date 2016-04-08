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Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям

Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям
Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса

Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции

Эксперты также помогут разнообразить рутину и разобраться с гардеробом

Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции
Эксперты также помогут разнообразить рутину и разобраться с гардеробом

«Тотальный диктант» запускает бесплатный онлайн-курс по орфографии и пунктуации

Ученики разберут наиболее частые ошибки в письменной и устной речи

«Тотальный диктант» запускает бесплатный онлайн-курс по орфографии и пунктуации
Ученики разберут наиболее частые ошибки в письменной и устной речи

«Стрелка» и Vector запустили курс «Как создать мобильное приложение»

Стоимость курса составит 2 999 рублей

«Стрелка» и Vector запустили курс «Как создать мобильное приложение»
Стоимость курса составит 2 999 рублей