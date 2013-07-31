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Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
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Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить И попасть в элиту мирового бизнеса
Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
Промо

Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
И попасть в элиту мирового бизнеса

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем

И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем
И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира

Учиться можно до конца сентября

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира
Учиться можно до конца сентября

Skillbox открыл бесплатную онлайн-конференцию со спикерами из Facebook и Tinder

Послушать можно лекции по маркетингу, дизайну и программированию

Skillbox открыл бесплатную онлайн-конференцию со спикерами из Facebook и Tinder
Послушать можно лекции по маркетингу, дизайну и программированию

ВШЭ полностью заменит традиционные лекции онлайн-курсами

Перейти к онлайн-образованию университет планирует в течение пяти лет

ВШЭ полностью заменит традиционные лекции онлайн-курсами
Перейти к онлайн-образованию университет планирует в течение пяти лет

Зачем и чему учатся россияне на образовательных курсах

74 % россиян считают онлайн-образование надежным и эффективным

Зачем и чему учатся россияне на образовательных курсах
74 % россиян считают онлайн-образование надежным и эффективным

Развитие бизнеса Касперских, проблемы Apple Pay и ценовая политика Tinder

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие бизнеса Касперских, проблемы Apple Pay и ценовая политика Tinder
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Раскрытие секретов Snapchat, новые правила Uber и голосовые сообщения в «Одноклассниках»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Раскрытие секретов Snapchat, новые правила Uber и голосовые сообщения в «Одноклассниках»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях

Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях
Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.

МГТУ им. Баумана и Digital October: Что творится в образовании? Борис Падалкин и Юлия Лесникова о современных подходах к образованию и саморазвитию.

МГТУ им. Баумана и Digital October: Что творится в образовании?
Борис Падалкин и Юлия Лесникова о современных подходах к образованию и саморазвитию.