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Новости

Роскомнадзор внёс файлообменник rutor.org в реестр запрещённых сайтов

С другой стороны, ведомством был разблокирован портал opensharing.org — первый сайт, попавший в чёрный список в рамках действия антипиратского закона

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Новости

Роскомнадзор внёс файлообменник rutor.org в реестр запрещённых сайтов С другой стороны, ведомством был разблокирован портал opensharing.org — первый сайт, попавший в чёрный список в рамках действия антипиратского закона

Новости

Роскомнадзор заблокировал первый сайт в рамках действия антипиратского закона

Ведомству не удалось добиться реакции представителей файлообменника opensharing.org и его хостинг-провайдера на жалобу компании ЗАО «Дирекция кино»

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Новости

Роскомнадзор заблокировал первый сайт в рамках действия антипиратского закона Ведомству не удалось добиться реакции представителей файлообменника opensharing.org и его хостинг-провайдера на жалобу компании ЗАО «Дирекция кино»