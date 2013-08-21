Новости
Роскомнадзор внёс файлообменник rutor.org в реестр запрещённых сайтов
С другой стороны, ведомством был разблокирован портал opensharing.org — первый сайт, попавший в чёрный список в рамках действия антипиратского закона
Новости
Роскомнадзор внёс файлообменник rutor.org в реестр запрещённых сайтов С другой стороны, ведомством был разблокирован портал opensharing.org — первый сайт, попавший в чёрный список в рамках действия антипиратского закона
Новости
Роскомнадзор заблокировал первый сайт в рамках действия антипиратского закона
Ведомству не удалось добиться реакции представителей файлообменника opensharing.org и его хостинг-провайдера на жалобу компании ЗАО «Дирекция кино»
Новости