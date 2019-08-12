«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе
При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты
«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино
Для всех и бесплатно
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино Для всех и бесплатно
Сим-карты начнут продавать дистанционно и без паспорта
Абонента будут идентифицировать по данным из «Госуcлуг» и электронной подписи
Сим-карты начнут продавать дистанционно и без паспорта Абонента будут идентифицировать по данным из «Госуcлуг» и электронной подписи
Абоненты «Тинькофф Мобайл» теперь могут записывать звонки
Скоро также появится возможность их автоматически расшифровать
Абоненты «Тинькофф Мобайл» теперь могут записывать звонки Скоро также появится возможность их автоматически расшифровать
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами
И какими способами власти следят за горожанами
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами И какими способами власти следят за горожанами
Законна ли слежка за геолокацией заболевших коронавирусом? Отвечают журналисты «Коммерсанта»
«Тинькофф мобайл» начал дистанционно подключать абонентов к eSIM
Но только клиентов «Тинькофф»
«Тинькофф мобайл» начал дистанционно подключать абонентов к eSIM Но только клиентов «Тинькофф»
На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов
Теперь их будут внедрять сотовые операторы
На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов Теперь их будут внедрять сотовые операторы
Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь
Аналитики прогнозируют годовой рост цен на 17–18 %
Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь Аналитики прогнозируют годовой рост цен на 17–18 %
«Билайн» повысит цены на архивные тарифы Из-за законов Яровой и Клишаса
Tele2 запустил свой первый экопроект. Старые телефоны теперь можно сдать в переработку
Пункты приема открылись в салонах в 11 городах
Tele2 запустил свой первый экопроект. Старые телефоны теперь можно сдать в переработку Пункты приема открылись в салонах в 11 городах
«Мегафон» откроет два магазина с игровыми зонами и самообслуживанием
Новые точки будут в четыре раза больше обычных салонов оператора
«Мегафон» откроет два магазина с игровыми зонами и самообслуживанием Новые точки будут в четыре раза больше обычных салонов оператора
«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро
Рейтинг самых быстрых провайдеров составила компания TelecomDaily
«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро Рейтинг самых быстрых провайдеров составила компания TelecomDaily
«Коммерсантъ»: Данные почти 9 миллионов клиентов «Билайна» оказались в открытом доступе
Проверка издания показала, что информация из базы актуальна
«Коммерсантъ»: Данные почти 9 миллионов клиентов «Билайна» оказались в открытом доступе Проверка издания показала, что информация из базы актуальна
Биржа для покупки и продажи минут связи и гигабайтов интернета от Tele2
Вырученные деньги опять можно тратить на связь
Биржа для покупки и продажи минут связи и гигабайтов интернета от Tele2 Вырученные деньги опять можно тратить на связь
Tele2 возобновил выдачу eSim (обновлено) Минкомсвязь дала добро на продолжение эксперимента
Развитие 5G оказалось под угрозой из-за частот, для которых еще нет оборудования (обновлено)
Затягивание этого вопроса приведет к технологическому отставанию страны, опасаются эксперты
Развитие 5G оказалось под угрозой из-за частот, для которых еще нет оборудования (обновлено) Затягивание этого вопроса приведет к технологическому отставанию страны, опасаются эксперты
Лучшие и худшие приложения мобильных операторов по версии Роскачества
Всего в исследование вошло 18 сервисов для iOS и Android
Лучшие и худшие приложения мобильных операторов по версии Роскачества Всего в исследование вошло 18 сервисов для iOS и Android
Операторы намеренно отключили сеть в центре Москвы во время митинга 3 августа (обновлено)
В компаниях рассказали о перегрузках на сеть из-за большого количества людей в центре