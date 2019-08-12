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МЫ В СОЦСЕТЯХ

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Новости

«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе

При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты

1
Новости

«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты

Новости

«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино

Для всех и бесплатно

0
Новости

«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино Для всех и бесплатно

Новости

Сим-карты начнут продавать дистанционно и без паспорта

Абонента будут идентифицировать по данным из «Госуcлуг» и электронной подписи

1
Новости

Сим-карты начнут продавать дистанционно и без паспорта Абонента будут идентифицировать по данным из «Госуcлуг» и электронной подписи

Новости

Абоненты «Тинькофф Мобайл» теперь могут записывать звонки

Скоро также появится возможность их автоматически расшифровать

0
Новости

Абоненты «Тинькофф Мобайл» теперь могут записывать звонки Скоро также появится возможность их автоматически расшифровать

Новости

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами

И какими способами власти следят за горожанами

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Новости

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами И какими способами власти следят за горожанами

Новости

Законна ли слежка за геолокацией заболевших коронавирусом?

Отвечают журналисты «Коммерсанта»

1
Новости

Законна ли слежка за геолокацией заболевших коронавирусом? Отвечают журналисты «Коммерсанта»

Новости

«Тинькофф мобайл» начал дистанционно подключать абонентов к eSIM

Но только клиентов «Тинькофф»

5
Новости

«Тинькофф мобайл» начал дистанционно подключать абонентов к eSIM Но только клиентов «Тинькофф»

Новости

На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов

Теперь их будут внедрять сотовые операторы

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Новости

На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов Теперь их будут внедрять сотовые операторы

Новости

Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь

Аналитики прогнозируют годовой рост цен на 17–18 %

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Новости

Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь Аналитики прогнозируют годовой рост цен на 17–18 %

Новости

«Билайн» повысит цены на архивные тарифы

Из-за законов Яровой и Клишаса

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Новости

«Билайн» повысит цены на архивные тарифы Из-за законов Яровой и Клишаса

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Tele2 запустил свой первый экопроект. Старые телефоны теперь можно сдать в переработку

Пункты приема открылись в салонах в 11 городах

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Новости

Tele2 запустил свой первый экопроект. Старые телефоны теперь можно сдать в переработку Пункты приема открылись в салонах в 11 городах

Новости

«Мегафон» откроет два магазина с игровыми зонами и самообслуживанием

Новые точки будут в четыре раза больше обычных салонов оператора

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Новости

«Мегафон» откроет два магазина с игровыми зонами и самообслуживанием Новые точки будут в четыре раза больше обычных салонов оператора

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«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро

Рейтинг самых быстрых провайдеров составила компания TelecomDaily

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«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро Рейтинг самых быстрых провайдеров составила компания TelecomDaily

Новости

«Коммерсантъ»: Данные почти 9 миллионов клиентов «Билайна» оказались в открытом доступе

Проверка издания показала, что информация из базы актуальна

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Новости

«Коммерсантъ»: Данные почти 9 миллионов клиентов «Билайна» оказались в открытом доступе Проверка издания показала, что информация из базы актуальна

Новости

Биржа для покупки и продажи минут связи и гигабайтов интернета от Tele2

Вырученные деньги опять можно тратить на связь

0
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Биржа для покупки и продажи минут связи и гигабайтов интернета от Tele2 Вырученные деньги опять можно тратить на связь

Новости

Tele2 возобновил выдачу eSim (обновлено)

Минкомсвязь дала добро на продолжение эксперимента

1
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Tele2 возобновил выдачу eSim (обновлено) Минкомсвязь дала добро на продолжение эксперимента

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Развитие 5G оказалось под угрозой из-за частот, для которых еще нет оборудования (обновлено)

Затягивание этого вопроса приведет к технологическому отставанию страны, опасаются эксперты

1
Новости

Развитие 5G оказалось под угрозой из-за частот, для которых еще нет оборудования (обновлено) Затягивание этого вопроса приведет к технологическому отставанию страны, опасаются эксперты

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Лучшие и худшие приложения мобильных операторов по версии Роскачества

Всего в исследование вошло 18 сервисов для iOS и Android

0
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Лучшие и худшие приложения мобильных операторов по версии Роскачества Всего в исследование вошло 18 сервисов для iOS и Android

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Операторы намеренно отключили сеть в центре Москвы во время митинга 3 августа (обновлено)

В компаниях рассказали о перегрузках на сеть из-за большого количества людей в центре

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Операторы намеренно отключили сеть в центре Москвы во время митинга 3 августа (обновлено) В компаниях рассказали о перегрузках на сеть из-за большого количества людей в центре

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Yota запустила индивидуальные тарифы

Можно выбрать до 2 тысяч минут и безлимитный интернет

0
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Yota запустила индивидуальные тарифы Можно выбрать до 2 тысяч минут и безлимитный интернет

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ