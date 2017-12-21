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Новости

Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч

Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями

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Новости

Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями

Новости

Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом

Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»

0
Новости

Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»

Новости

Xiaomi запустит платежный сервис Mi Pay

Он начнет работать на новых смартфонах и устройствах в ближайшие месяцы

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Новости

Xiaomi запустит платежный сервис Mi Pay Он начнет работать на новых смартфонах и устройствах в ближайшие месяцы

Новости

Банки могут отменить программы лояльности после запуска платежей по QR-кодам

Массовое внедрение QR-кодов для оплаты покупок не выгодно для банков

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Новости

Банки могут отменить программы лояльности после запуска платежей по QR-кодам Массовое внедрение QR-кодов для оплаты покупок не выгодно для банков

Новости

Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты

Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом

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Новости

Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом

Новости

Как туристы расплачиваются на отдыхе

Большинство россиян предпочитают наличные

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Новости

Как туристы расплачиваются на отдыхе Большинство россиян предпочитают наличные

Новости

Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона

Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала

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Новости

Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала

Новости

Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода

Лимит повысят с одной тысячи до трех

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Новости

Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода Лимит повысят с одной тысячи до трех

Новости

«Известия»: Доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом

Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания

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Новости

«Известия»: Доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания

Новости

С февраля коммунальные услуги можно оплатить с помощью QR-кода

На единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод

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Новости

С февраля коммунальные услуги можно оплатить с помощью QR-кода На единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод

Новости

Штраф за неоплату парковки в Москве увеличили в два раза

Нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей

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Новости

Штраф за неоплату парковки в Москве увеличили в два раза Нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей

Новости

«Победа» может ввести плату за стаканчики

В компании подчеркнули, что инициативу пока только обсуждают и не рассматривают «серьезно»

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«Победа» может ввести плату за стаканчики В компании подчеркнули, что инициативу пока только обсуждают и не рассматривают «серьезно»

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«ВКонтакте» запустила кешбэк за покупки в офлайн-магазинах

Получить его смогут пользователи VK Pay, просканировав QR-код на чеке

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Новости

«ВКонтакте» запустила кешбэк за покупки в офлайн-магазинах Получить его смогут пользователи VK Pay, просканировав QR-код на чеке

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Cколько россиян оплачивают счет в ресторане банковской картой

Посетители кафе и ресторанов стали чаще пользоваться безналичной оплатой

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Cколько россиян оплачивают счет в ресторане банковской картой Посетители кафе и ресторанов стали чаще пользоваться безналичной оплатой

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В «Одноклассниках» теперь можно оплатить коммунальные и образовательные услуги

В проекте участвуют более 10 тысяч компаний

0
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В «Одноклассниках» теперь можно оплатить коммунальные и образовательные услуги В проекте участвуют более 10 тысяч компаний

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Работодатели на Superjob смогут платить соискателям за тестовые задания

Минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей

1
Новости

Работодатели на Superjob смогут платить соискателям за тестовые задания Минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей

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Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов

Покупателю вернут от 10 до 30 %

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Новости

Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов Покупателю вернут от 10 до 30 %

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Оплатить покупки в интернете можно будет по номеру телефона

Больше не нужно будет вводить банковские реквизиты, что ускорит процесс оплаты

0
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Оплатить покупки в интернете можно будет по номеру телефона Больше не нужно будет вводить банковские реквизиты, что ускорит процесс оплаты

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Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ

Раньше клиенты платили в банках или платежных терминалах

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Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ Раньше клиенты платили в банках или платежных терминалах

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Сколько стоит мобильный интернет в Москве

Оказывается он дешевле, чем в Нью-Йорке

1
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Сколько стоит мобильный интернет в Москве Оказывается он дешевле, чем в Нью-Йорке

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