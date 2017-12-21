Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч
Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями
Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями
Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом
Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»
Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»
Xiaomi запустит платежный сервис Mi Pay
Он начнет работать на новых смартфонах и устройствах в ближайшие месяцы
Xiaomi запустит платежный сервис Mi Pay Он начнет работать на новых смартфонах и устройствах в ближайшие месяцы
Банки могут отменить программы лояльности после запуска платежей по QR-кодам
Массовое внедрение QR-кодов для оплаты покупок не выгодно для банков
Банки могут отменить программы лояльности после запуска платежей по QR-кодам Массовое внедрение QR-кодов для оплаты покупок не выгодно для банков
Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты
Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом
Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом
Как туристы расплачиваются на отдыхе Большинство россиян предпочитают наличные
Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона
Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала
Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала
Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода Лимит повысят с одной тысячи до трех
«Известия»: Доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом
Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания
«Известия»: Доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания
С февраля коммунальные услуги можно оплатить с помощью QR-кода
На единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод
С февраля коммунальные услуги можно оплатить с помощью QR-кода На единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод
Штраф за неоплату парковки в Москве увеличили в два раза
Нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей
Штраф за неоплату парковки в Москве увеличили в два раза Нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей
«Победа» может ввести плату за стаканчики
В компании подчеркнули, что инициативу пока только обсуждают и не рассматривают «серьезно»
«Победа» может ввести плату за стаканчики В компании подчеркнули, что инициативу пока только обсуждают и не рассматривают «серьезно»
«ВКонтакте» запустила кешбэк за покупки в офлайн-магазинах
Получить его смогут пользователи VK Pay, просканировав QR-код на чеке
«ВКонтакте» запустила кешбэк за покупки в офлайн-магазинах Получить его смогут пользователи VK Pay, просканировав QR-код на чеке
Cколько россиян оплачивают счет в ресторане банковской картой
Посетители кафе и ресторанов стали чаще пользоваться безналичной оплатой
Cколько россиян оплачивают счет в ресторане банковской картой Посетители кафе и ресторанов стали чаще пользоваться безналичной оплатой
В «Одноклассниках» теперь можно оплатить коммунальные и образовательные услуги
В проекте участвуют более 10 тысяч компаний
В «Одноклассниках» теперь можно оплатить коммунальные и образовательные услуги В проекте участвуют более 10 тысяч компаний
Работодатели на Superjob смогут платить соискателям за тестовые задания
Минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей
Работодатели на Superjob смогут платить соискателям за тестовые задания Минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей
Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов
Покупателю вернут от 10 до 30 %
Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов Покупателю вернут от 10 до 30 %
Оплатить покупки в интернете можно будет по номеру телефона
Больше не нужно будет вводить банковские реквизиты, что ускорит процесс оплаты
Оплатить покупки в интернете можно будет по номеру телефона Больше не нужно будет вводить банковские реквизиты, что ускорит процесс оплаты
Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ
Раньше клиенты платили в банках или платежных терминалах