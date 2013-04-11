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Новости

Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Минкомсвязи пересмотрело подход к опционам в IT-отрасли

Сотрудники получат возможность реализовать свои опционы после увольнения, а работодатели смогут отдавать распределение опционов на откуп управляющим компаниям

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Новости

Минкомсвязи пересмотрело подход к опционам в IT-отрасли Сотрудники получат возможность реализовать свои опционы после увольнения, а работодатели смогут отдавать распределение опционов на откуп управляющим компаниям

Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании
Менеджмент
Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компанииТрое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.
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Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании
Менеджмент

Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании Трое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.