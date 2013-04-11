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Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Минкомсвязи пересмотрело подход к опционам в IT-отрасли
Сотрудники получат возможность реализовать свои опционы после увольнения, а работодатели смогут отдавать распределение опционов на откуп управляющим компаниям
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Минкомсвязи пересмотрело подход к опционам в IT-отрасли Сотрудники получат возможность реализовать свои опционы после увольнения, а работодатели смогут отдавать распределение опционов на откуп управляющим компаниям
Менеджмент
Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компанииТрое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.
Менеджмент