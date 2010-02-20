«Вкусвилл» начал продавать товары с пометкой «Органик»
Раньше в сети говорили, что органическая продукция — уловка маркетологов
«Вкусвилл» начал продавать товары с пометкой «Органик» Раньше в сети говорили, что органическая продукция — уловка маркетологов
Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов
Это может случиться в 2020 году, когда вступят в силу новые правила маркировки органики
Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов Это может случиться в 2020 году, когда вступят в силу новые правила маркировки органики
В парке Горького пройдёт экологическая очистка земли 15 сентября в парке специальным препаратом очистят почву от токсинов — в рамках проекта «Живая земля в парке Горького».
В парке Горького пройдёт экологическая очистка земли 15 сентября в парке специальным препаратом очистят почву от токсинов — в рамках проекта «Живая земля в парке Горького».
Slow Food: Здоровое питание против фастфуда В сентябре в Москве пройдет первый фермерский фестиваль, организованный всемирной некоммерческой организацией Slow Food
Slow Food: Здоровое питание против фастфуда В сентябре в Москве пройдет первый фермерский фестиваль, организованный всемирной некоммерческой организацией Slow Food
Новое место: «Лавка» На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».