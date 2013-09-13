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Пончиковая Krispy Kreme
Пончиковая Krispy Kreme Аркадий Новиков привёз в Москву сеть известных на весь мир американских пончиковых Krispy Kreme.
Пончиковая Krispy Kreme

Пончиковая Krispy Kreme
Аркадий Новиков привёз в Москву сеть известных на весь мир американских пончиковых Krispy Kreme.