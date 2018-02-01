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Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих

За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов

Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих
За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов

В Москве вырос спрос на оружие и патроны

Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов

В Москве вырос спрос на оружие и патроны
Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов

Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства

Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки

Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства
Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки

Охрана вокзалов, аэропортов и портов сможет использовать шокеры. Иногда без предупреждения

Электрошокерами могли пользоваться почти все, кроме охранников на транспорте

Охрана вокзалов, аэропортов и портов сможет использовать шокеры. Иногда без предупреждения
Электрошокерами могли пользоваться почти все, кроме охранников на транспорте

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой

Купить лук смогут охотники

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой
Купить лук смогут охотники

Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером

Устройство способно нейтрализовать противника даже через оконную форточку

Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером
Устройство способно нейтрализовать противника даже через оконную форточку

УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера

Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера
Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием

Система сможет ослепить или оглушить участников митингов

Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием
Система сможет ослепить или оглушить участников митингов

«Калашников» открыл фирменный магазин оружия на Арбате

На сувениры обещают делать скидки

«Калашников» открыл фирменный магазин оружия на Арбате
На сувениры обещают делать скидки

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»

На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»
На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран

В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века

Среди находок — фрагмент печного изразца с рисунком, посвященным подвигам Александра Македонского

В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века
Среди находок — фрагмент печного изразца с рисунком, посвященным подвигам Александра Македонского

В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз

Водитель получил легкое ранение предплечья

В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз
Водитель получил легкое ранение предплечья

Россияне выбрали названия для трех видов новейшего оружия

Лидерами голосования стали «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник»

Россияне выбрали названия для трех видов новейшего оружия
Лидерами голосования стали «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник»

В конкурсе названий для крылатой ядерной ракеты от Минобороны победил «Буревестник»

Боевой лазер могут назвать «Горыныч», а подводный беспилотник — «Лещ»

В конкурсе названий для крылатой ядерной ракеты от Минобороны победил «Буревестник»
Боевой лазер могут назвать «Горыныч», а подводный беспилотник — «Лещ»

Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина

В голосовании Минобороны может принять участие любой желающий

Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина
В голосовании Минобороны может принять участие любой желающий

Владимир Путин — о начале холодной войны

Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет

Владимир Путин — о начале холодной войны
Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет

Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина

Пользователи определили жертву постановочного ракетного удара России

Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина
Пользователи определили жертву постановочного ракетного удара России

Пользователи Twitter — о запуске ракеты во время выступления Путина

«Илон Маск, май эсс»

Пользователи Twitter — о запуске ракеты во время выступления Путина
«Илон Маск, май эсс»

Устроивший стрельбу в отеле Four Seasons купил тир «Патриот»

Сделка состоялась 23 января

Устроивший стрельбу в отеле Four Seasons купил тир «Патриот»
Сделка состоялась 23 января

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