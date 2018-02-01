Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих
За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов
Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов
В Москве вырос спрос на оружие и патроны
Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов
В Москве вырос спрос на оружие и патроны Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства
Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Охрана вокзалов, аэропортов и портов сможет использовать шокеры. Иногда без предупреждения
Электрошокерами могли пользоваться почти все, кроме охранников на транспорте
Охрана вокзалов, аэропортов и портов сможет использовать шокеры. Иногда без предупреждения Электрошокерами могли пользоваться почти все, кроме охранников на транспорте
Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой
Купить лук смогут охотники
Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой Купить лук смогут охотники
Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером
Устройство способно нейтрализовать противника даже через оконную форточку
Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером Устройство способно нейтрализовать противника даже через оконную форточку
УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера
Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей
УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей
Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием
Система сможет ослепить или оглушить участников митингов
Росгвардия закупила «Газели»
с лазерным оружием Система сможет ослепить или оглушить участников митингов
«Калашников» открыл фирменный магазин оружия на Арбате На сувениры обещают делать скидки
Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»
На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран
Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц» На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран
В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века
Среди находок — фрагмент печного изразца с рисунком, посвященным подвигам Александра Македонского
В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века Среди находок — фрагмент печного изразца с рисунком, посвященным подвигам Александра Македонского
В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз
Водитель получил легкое ранение предплечья
В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз Водитель получил легкое ранение предплечья
Россияне выбрали названия для трех видов новейшего оружия
Лидерами голосования стали «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник»
Россияне выбрали названия для трех видов новейшего оружия Лидерами голосования стали «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник»
В конкурсе названий для крылатой ядерной ракеты от Минобороны победил «Буревестник»
Боевой лазер могут назвать «Горыныч», а подводный беспилотник — «Лещ»
В конкурсе названий для крылатой ядерной ракеты от Минобороны победил «Буревестник» Боевой лазер могут назвать «Горыныч», а подводный беспилотник — «Лещ»
Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина
В голосовании Минобороны может принять участие любой желающий
Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина В голосовании Минобороны может принять участие любой желающий
Владимир Путин — о начале холодной войны
Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет
Владимир Путин — о начале холодной войны Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет
Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина
Пользователи определили жертву постановочного ракетного удара России