«Случайный мусор»: Сколько денег мэрия Москвы потратила на вывоз листвы этой осенью
Пока неизвестно, заплатил ли «Жилищник» хоть один штраф за неправильную уборку
«Случайный мусор»: Сколько денег мэрия Москвы потратила на вывоз листвы этой осенью Пока неизвестно, заплатил ли «Жилищник» хоть один штраф за неправильную уборку
Почему осень в Центральной России такая теплая? Аномалию объяснили в Гидрометцентре
Когда в Москву придет предзимье? Осень заканчивается, рассказали в Гидрометцентре
Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой
Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные
Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные
Петр Бирюков — об опавшей листве, которая загрязняет Москву
По его словам, убирать листья нужно, чтобы поддерживать санитарное состояние города
Петр Бирюков — об опавшей листве, которая загрязняет Москву По его словам, убирать листья нужно, чтобы поддерживать санитарное состояние города
В Москву вернется сентябрьское тепло Немного потеплеет в столице уже к этим выходным
Городской набор по уходу за обувью от Solemate
Российский бренд представил оптимальное решение для быстрой чистки
Городской набор по уходу за обувью от Solemate Российский бренд представил оптимальное решение для быстрой чистки
На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и сильные дожди
При этом октябрь начнется с потепления
На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и сильные дожди При этом октябрь начнется с потепления
Бабье лето в Москве отменяется Вместо этого синоптики пообещали «метеокачели» и заморозки
В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено)
Горожан ожидает мокрый снег и ветер
В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено) Горожан ожидает мокрый снег и ветер
В конце сентября Москву ждет бабье лето Будет сухо, тепло и солнечно
На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и первый снег
Синоптики предупредили, что на европейскую часть страны надвигается циклон из Арктики