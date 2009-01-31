Осло - найди 10 отличий! На первый взгляд Осло, как и все мегаполисы, мне показался безликим и серым городом. Хотя столицу Норвегии нельзя назвать большим городом. В самом большом городе этой страны проживает всего 570 тысяч граждан. Однако во второй свой приезд, побродив по его музеям, улицам и набережной, я нашла массу отличий от других городов. Для удобства чтения все особенности норвежской...