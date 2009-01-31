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Как Норвегия отказывается от бензина
Как Норвегия отказывается от бензина К 2025 году страна рассчитывает полностью перейти на электрокары и запретить продажу авто на дизеле или бензине
Как Норвегия отказывается от бензина

Как Норвегия отказывается от бензина
К 2025 году страна рассчитывает полностью перейти на электрокары и запретить продажу авто на дизеле или бензине

Cколько стоит жизнь в Осло
Cколько стоит жизнь в Осло Насколько дороги еда, транспорт и жилье в норвежской столице
Cколько стоит жизнь в Осло

Cколько стоит жизнь в Осло
Насколько дороги еда, транспорт и жилье в норвежской столице

Как норвежские феминистки создали свою политическую партию
Как норвежские феминистки создали свою политическую партию В Норвегии весной появилась феминистская партия F!. The Village узнал, за что борются феминистки в стране, где на первый взгляд с правами женщин всё хорошо
Как норвежские феминистки создали свою политическую партию

Как норвежские феминистки создали свою политическую партию
В Норвегии весной появилась феминистская партия F!. The Village узнал, за что борются феминистки в стране, где на первый взгляд с правами женщин всё хорошо

Где пить кофе в Осло Варвара Гурова из кооператива «Чёрный» о кофейнях в Осло

Где пить кофе в Осло
Варвара Гурова из кооператива «Чёрный» о кофейнях в Осло

Осло - найди 10 отличий! На первый взгляд Осло, как и все мегаполисы, мне показался безликим и серым городом. Хотя столицу Норвегии нельзя назвать большим городом. В&nbsp; самом большом городе этой страны проживает всего 570 тысяч граждан.&nbsp; Однако во второй свой приезд, побродив по его музеям, улицам и набережной, я нашла массу отличий от других городов. Для удобства чтения все особенности норвежской...

Осло - найди 10 отличий!
На первый взгляд Осло, как и все мегаполисы, мне показался безликим и серым городом. Хотя столицу Норвегии нельзя назвать большим городом. В&nbsp; самом большом городе этой страны проживает всего 570 тысяч граждан.&nbsp; Однако во второй свой приезд, побродив по его музеям, улицам и набережной, я нашла массу отличий от других городов. Для удобства чтения все особенности норвежской...

Норвегия – страна моей мечты! Ушлый город

Норвегия – страна моей мечты!
Ушлый город