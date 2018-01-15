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Личный опыт
Гром в раю: Как я пережил ракетную тревогу на Гавайях
Москвич оказался на острове Мауи во время ошибочного оповещения о баллистической атаке
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Личный опыт
Гром в раю: Как я пережил ракетную тревогу на Гавайях
Москвич оказался на острове Мауи во время ошибочного оповещения о баллистической атаке
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