Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса
Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья
Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии
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Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»
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Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России
Туристическая индустрия восстановится не скоро
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Вместо столиков - целые номера
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Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide
Four Seasons Hotel Moscow впервые получил максимальную оценку
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Ввести в отелях невозвратные тарифы
Инициатива должна снизить стоимость номеров на 20–30 %, но может одновременно ухудшить качество гостиничных услуг
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В Лосином Острове появится «гламурный» кемпинг Там разместят 25 палаток
«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards
Авиакомпанию признали лидирующим брендом Европы
«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards Авиакомпанию признали лидирующим брендом Европы
Лучшие отели мира по версии World Travel Awards
Победителей определили в шести регионах планеты
Лучшие отели мира по версии World Travel Awards Победителей определили в шести регионах планеты
Европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями
Самое бюджетное жилье можно найти на Балканах
Европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями Самое бюджетное жилье можно найти на Балканах
Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф»
Через нее можно купить авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать авто
Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф» Через нее можно купить авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать авто
30 % на проживание в отелях сети Accor Компания запустила акцию к летнему сезону
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В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express
Гостиница на 128 номеров расположилась в Бауманском районе
В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express Гостиница на 128 номеров расположилась в Бауманском районе
ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики
Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах
ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах
Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания
Новый собственник планирует сохранить действующий отель