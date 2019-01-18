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Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья
Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы

Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»

Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы
Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России

Туристическая индустрия восстановится не скоро

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России
Туристическая индустрия восстановится не скоро

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt

Вместо столиков - целые номера

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt
Вместо столиков - целые номера

Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide

Four Seasons Hotel Moscow впервые получил максимальную оценку

Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide
Four Seasons Hotel Moscow впервые получил максимальную оценку

Ввести в отелях невозвратные тарифы

Инициатива должна снизить стоимость номеров на 20–30 %, но может одновременно ухудшить качество гостиничных услуг

Ввести в отелях невозвратные тарифы
Инициатива должна снизить стоимость номеров на 20–30 %, но может одновременно ухудшить качество гостиничных услуг

В Лосином Острове появится «гламурный» кемпинг

Там разместят 25 палаток

В Лосином Острове появится «гламурный» кемпинг
Там разместят 25 палаток

«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards

Авиакомпанию признали лидирующим брендом Европы

«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards
Авиакомпанию признали лидирующим брендом Европы

Лучшие отели мира по версии World Travel Awards

Победителей определили в шести регионах планеты

Лучшие отели мира по версии World Travel Awards
Победителей определили в шести регионах планеты

Европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями

Самое бюджетное жилье можно найти на Балканах

Европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями
Самое бюджетное жилье можно найти на Балканах

Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф»

Через нее можно купить авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать авто

Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф»
Через нее можно купить авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать авто

30 % на проживание в отелях сети Accor

Компания запустила акцию к летнему сезону

30 % на проживание в отелях сети Accor
Компания запустила акцию к летнему сезону

Российские города с самыми дешевыми отелями

Второе место рейтинга заняли сразу четыре города

Российские города с самыми дешевыми отелями
Второе место рейтинга заняли сразу четыре города

В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express

Гостиница на 128 номеров расположилась в Бауманском районе

В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express
Гостиница на 128 номеров расположилась в Бауманском районе

ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики

Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах

ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики
Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах

Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания

Новый собственник планирует сохранить действующий отель

Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания
Новый собственник планирует сохранить действующий отель

Как в России чаще всего называют гостиницы

Обычно название дают по географическому признаку

Как в России чаще всего называют гостиницы
Обычно название дают по географическому признаку

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками

Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками
Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»

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