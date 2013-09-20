Будет жарко: 5 вещей, которые помогут согреться Пока не дали отопление и не наступила весна
В Москве закончили отключать отопление в жилых домах
163 здания социальной сферы продолжат обогревать
В Москве закончили отключать отопление в жилых домах 163 здания социальной сферы продолжат обогревать
Власти Москвы назвали сроки отключения отопления
Батареи отключат, самое позднее, в начале мая
Власти Москвы назвали сроки отключения отопления Батареи отключат, самое позднее, в начале мая
Отопление в домах начнут включать с сегодняшнего вечера
Такое распоряжение дал коммунальщикам мэр Москвы
Отопление в домах начнут включать с сегодняшнего вечера Такое распоряжение дал коммунальщикам мэр Москвы
В Москве началась пробная подача тепла в жилые дома
Полностью город обеспечат теплом до конца недели
В Москве началась пробная подача тепла в жилые дома Полностью город обеспечат теплом до конца недели
Начало отопительного сезона в Москве отложили минимум на неделю
Для начала отпительного сезона среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна быть ниже плюс 8 градусов
Начало отопительного сезона в Москве отложили минимум на неделю Для начала отпительного сезона среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна быть ниже плюс 8 градусов
В Москве завершается отопительный сезон
Решение приняли на заседании президиума правительства города
В Москве завершается отопительный сезон Решение приняли на заседании президиума правительства города
Отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля
Для окончания отопительного сезона нужно, чтобы средняя температура в городе в течение пяти дней держалась выше отметки в плюс 8 градусов тепла