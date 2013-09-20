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Будет жарко: 5 вещей, которые помогут согреться
Гаджеты
Будет жарко: 5 вещей, которые помогут согретьсяПока не дали отопление и не наступила весна
3
Будет жарко: 5 вещей, которые помогут согреться
Гаджеты

Будет жарко: 5 вещей, которые помогут согреться Пока не дали отопление и не наступила весна

Новости

В Москве закончили отключать отопление в жилых домах

163 здания социальной сферы продолжат обогревать

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Новости

В Москве закончили отключать отопление в жилых домах 163 здания социальной сферы продолжат обогревать

Новости

Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

Батареи отключат, самое позднее, в начале мая

0
Новости

Власти Москвы назвали сроки отключения отопления Батареи отключат, самое позднее, в начале мая

Новости

Отопление в домах начнут включать с сегодняшнего вечера

Такое распоряжение дал коммунальщикам мэр Москвы

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Новости

Отопление в домах начнут включать с сегодняшнего вечера Такое распоряжение дал коммунальщикам мэр Москвы

Город

В Москве началась пробная подача тепла в жилые дома

Полностью город обеспечат теплом до конца недели

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Город

В Москве началась пробная подача тепла в жилые дома Полностью город обеспечат теплом до конца недели

Город

Начало отопительного сезона в Москве отложили минимум на неделю

Для начала отпительного сезона среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна быть ниже плюс 8 градусов

0
Город

Начало отопительного сезона в Москве отложили минимум на неделю Для начала отпительного сезона среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна быть ниже плюс 8 градусов

Город

В Москве завершается отопительный сезон

Решение приняли на заседании президиума правительства города

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Город

В Москве завершается отопительный сезон Решение приняли на заседании президиума правительства города

Город

Отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля

Для окончания отопительного сезона нужно, чтобы средняя температура в городе в течение пяти дней держалась выше отметки в плюс 8 градусов тепла

0
Город

Отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля Для окончания отопительного сезона нужно, чтобы средняя температура в городе в течение пяти дней держалась выше отметки в плюс 8 градусов тепла

Как скрыть батарею: 4 способа
Квартирный вопрос
Как скрыть батарею: 4 способаThe Village узнает у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
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Как скрыть батарею: 4 способа
Квартирный вопрос

Как скрыть батарею: 4 способа The Village узнает у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья

Город

Отопление в московских квартирах дадут до 25 сентября

С 21 сентября в Москве начнут включать отопление.

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Город

Отопление в московских квартирах дадут до 25 сентября С 21 сентября в Москве начнут включать отопление.