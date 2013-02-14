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Новости

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками

Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»

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Новости

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»

Город

Москвичи смогут ставить оценки работникам ЖКХ

Пилотный проект реализуют в Зеленограде в январе — марте 2015 года на едином городском подрядчике ГБУ «Жилищник»

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Город

Москвичи смогут ставить оценки работникам ЖКХ Пилотный проект реализуют в Зеленограде в январе — марте 2015 года на едином городском подрядчике ГБУ «Жилищник»

Новости

Bojole Research создаёт онлайн-механизм оценки идей для бизнеса

Скоро запускается тестовая версия сервиса

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Новости

Bojole Research создаёт онлайн-механизм оценки идей для бизнеса Скоро запускается тестовая версия сервиса