Новости
«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками
Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»
Новости
«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»
Город
Москвичи смогут ставить оценки работникам ЖКХ
Пилотный проект реализуют в Зеленограде в январе — марте 2015 года на едином городском подрядчике ГБУ «Жилищник»
Город
Москвичи смогут ставить оценки работникам ЖКХ Пилотный проект реализуют в Зеленограде в январе — марте 2015 года на едином городском подрядчике ГБУ «Жилищник»
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Bojole Research создаёт онлайн-механизм оценки идей для бизнеса
Скоро запускается тестовая версия сервиса
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