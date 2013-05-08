вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Apple отзывает часть MacBook Pro из-за взрывающейся батареи

Владельцам ноутбуков бесплатно заменят батарею

1
Новости

Apple отзывает часть MacBook Pro из-за взрывающейся батареи Владельцам ноутбуков бесплатно заменят батарею

Новости

IKEA отозвала серию потолочных светильников из-за жалоб на их падение

Вернуть светильник можно в любой магазин без чека

0
Новости

IKEA отозвала серию потолочных светильников из-за жалоб на их падение Вернуть светильник можно в любой магазин без чека

Новости

В России отзовут почти 18 тысяч автомобилей Datsun

Под отзыв попадут автомобили, произведенные с 2015 по 2017 год

0
Новости

В России отзовут почти 18 тысяч автомобилей Datsun Под отзыв попадут автомобили, произведенные с 2015 по 2017 год

Ситуация

В России отзовут более 600 автомобилей Škoda

У машин могут отказать некоторые функции, например запуск автомобиля и открывание крышки багажника

3
Ситуация

В России отзовут более 600 автомобилей Škoda У машин могут отказать некоторые функции, например запуск автомобиля и открывание крышки багажника

Ситуация

Volvo отзовёт около 5 тысяч автомобилей в России

Машины отзовут для ремонта датчиков уровня топлива

0
Ситуация

Volvo отзовёт около 5 тысяч автомобилей в России Машины отзовут для ремонта датчиков уровня топлива

Яков Карда (Getwear): Как работать с негативом в сети
Облако знаний
Яков Карда (Getwear): Как работать с негативом в сетиСооснователь компании по производству джинсов на заказ о том, как использовать негативные отзывы на пользу компании.
17
Яков Карда (Getwear): Как работать с негативом в сети
Облако знаний

Яков Карда (Getwear): Как работать с негативом в сети Сооснователь компании по производству джинсов на заказ о том, как использовать негативные отзывы на пользу компании.

Новости

В США начали штрафовать за покупку отзывов в интернете

Суд Нью-Йорка уже обязал 19 компаний, злоупотреблявших проплаченными отзывами, выплатить штраф на сумму в $350 000

1
Новости

В США начали штрафовать за покупку отзывов в интернете Суд Нью-Йорка уже обязал 19 компаний, злоупотреблявших проплаченными отзывами, выплатить штраф на сумму в $350 000

Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесуПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.
0
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.

На позитиве: Как использовать благодарность клиентов
Менеджмент
На позитиве: Как использовать благодарность клиентовСооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, как использовать положительные отзывы о компании по максимуму.
1
На позитиве: Как использовать благодарность клиентов
Менеджмент

На позитиве: Как использовать благодарность клиентов Сооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, как использовать положительные отзывы о компании по максимуму.

Поток негатива: Как работать с недовольными клиентами
Менеджмент
Поток негатива: Как работать с недовольными клиентамиСооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, что делать с отрицательными отзывами.
3
Поток негатива: Как работать с недовольными клиентами
Менеджмент

Поток негатива: Как работать с недовольными клиентами Сооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, что делать с отрицательными отзывами.