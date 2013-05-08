Новости
Apple отзывает часть MacBook Pro из-за взрывающейся батареи
Владельцам ноутбуков бесплатно заменят батарею
Новости
Apple отзывает часть MacBook Pro из-за взрывающейся батареи Владельцам ноутбуков бесплатно заменят батарею
Новости
IKEA отозвала серию потолочных светильников из-за жалоб на их падение
Вернуть светильник можно в любой магазин без чека
Новости
IKEA отозвала серию потолочных светильников из-за жалоб на их падение Вернуть светильник можно в любой магазин без чека
Новости
В России отзовут почти 18 тысяч автомобилей Datsun
Под отзыв попадут автомобили, произведенные с 2015 по 2017 год
Новости
В России отзовут почти 18 тысяч автомобилей Datsun Под отзыв попадут автомобили, произведенные с 2015 по 2017 год
Ситуация
В России отзовут более 600 автомобилей Škoda
У машин могут отказать некоторые функции, например запуск автомобиля и открывание крышки багажника
Ситуация
В России отзовут более 600 автомобилей Škoda У машин могут отказать некоторые функции, например запуск автомобиля и открывание крышки багажника
Ситуация
Volvo отзовёт около 5 тысяч автомобилей в России
Машины отзовут для ремонта датчиков уровня топлива
Ситуация
Volvo отзовёт около 5 тысяч автомобилей в России Машины отзовут для ремонта датчиков уровня топлива
Облако знаний
Яков Карда (Getwear): Как работать с негативом в сетиСооснователь компании по производству джинсов на заказ о том, как использовать негативные отзывы на пользу компании.
Облако знаний
Яков Карда (Getwear): Как работать с негативом в сети Сооснователь компании по производству джинсов на заказ о том, как использовать негативные отзывы на пользу компании.
Новости
В США начали штрафовать за покупку отзывов в интернете
Суд Нью-Йорка уже обязал 19 компаний, злоупотреблявших проплаченными отзывами, выплатить штраф на сумму в $350 000
Новости
В США начали штрафовать за покупку отзывов в интернете Суд Нью-Йорка уже обязал 19 компаний, злоупотреблявших проплаченными отзывами, выплатить штраф на сумму в $350 000
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесуПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.
Менеджмент
На позитиве: Как использовать благодарность клиентовСооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, как использовать положительные отзывы о компании по максимуму.
Менеджмент
На позитиве: Как использовать благодарность клиентов Сооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, как использовать положительные отзывы о компании по максимуму.
Менеджмент
Поток негатива: Как работать с недовольными клиентамиСооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, что делать с отрицательными отзывами.
Менеджмент